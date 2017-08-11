Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Реал" увеличил сумму отступных за Иско до €700 млн

Спорт
11 августа, 11:49 UTC+3 ТАСС

Издание As отмечает, что футболист подписал новый контракт с клубом, согласно которому будет получать €6 млн в год в течение пяти лет

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболист "Реала" Иско

Футболист "Реала" Иско

© EPA/Mariscal

ТАСС, 11 августа. Мадридский футбольный клуб "Реал" подписал новый контракт с полузащитником Иско, предусматривающий увеличение отступных за игрока до €700 млн. Об этом сообщает издание As.

Срок прежнего контракта с 25-летним футболистом истекал в июне 2018 года. Новое соглашение рассчитано на пять лет. Футболист будет получать €6 млн в год.

Издание отмечает, что после случая с бразильским нападающим Неймаром, который выкупил свой контракт у "Барселоны" за €222 млн и перешел в ПСЖ, руководство "Реала" планирует увеличить сумму отступных для всех игроков основной команды до €500 млн.

Иско выступает за "Реал" с 2013 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Две трети россиян хотели бы жить в частных домах
4
Истребитель ПАК ФА получил название Су-57
5
Рособрнадзор аннулировал лицензии трех частных вузов
6
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
7
СМИ: житель КНДР по морю приплыл в Южную Корею
Темы дня
Новости партнеров
Реклама