СМИ: "Реал" увеличил сумму отступных за Иско до €700 млн

Стоп-кран: продолжит ли падение рейтинг команды АбэМеждународная панорама 11 августа, 12:30
Шляхтин переизбран председателем совета директоров ФК "Крылья Советов"Спорт 11 августа, 12:28
РЖД тестируют дорогу в обход УкраиныЭкономика и бизнес 11 августа, 12:14
Истребитель ПАК ФА получил название Су-57Армия и ОПК 11 августа, 12:11
Неймар пропустит матч второго тура чемпионата ФранцииСпорт 11 августа, 12:06
Из Поволжья в Мекку: в этом году в хадж из ПФО отправится около 3 тыс. человекОбщество 11 августа, 12:06
В Забайкалье восстановили уникальный буддийский храм, сгоревший в 2014 годуСибирь 11 августа, 12:05
Борзаковский: ситуация с инфекцией в отеле не помешает легкоатлетке Ласицкене на ЧМ-2017Спорт 11 августа, 11:58
ФК "Урал" имеет предложение от зарубежного клуба по трансферу ЛунгуСпорт 11 августа, 11:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 августа. Мадридский футбольный клуб "Реал" подписал новый контракт с полузащитником Иско, предусматривающий увеличение отступных за игрока до €700 млн. Об этом сообщает издание As.
Срок прежнего контракта с 25-летним футболистом истекал в июне 2018 года. Новое соглашение рассчитано на пять лет. Футболист будет получать €6 млн в год.
Издание отмечает, что после случая с бразильским нападающим Неймаром, который выкупил свой контракт у "Барселоны" за €222 млн и перешел в ПСЖ, руководство "Реала" планирует увеличить сумму отступных для всех игроков основной команды до €500 млн.
Иско выступает за "Реал" с 2013 года.