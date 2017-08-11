СМИ: "Реал" увеличил сумму отступных за Иско до €700 млн

ТАСС, 11 августа. Мадридский футбольный клуб "Реал" подписал новый контракт с полузащитником Иско, предусматривающий увеличение отступных за игрока до €700 млн. Об этом сообщает издание As.

Срок прежнего контракта с 25-летним футболистом истекал в июне 2018 года. Новое соглашение рассчитано на пять лет. Футболист будет получать €6 млн в год.

Издание отмечает, что после случая с бразильским нападающим Неймаром, который выкупил свой контракт у "Барселоны" за €222 млн и перешел в ПСЖ, руководство "Реала" планирует увеличить сумму отступных для всех игроков основной команды до €500 млн.

Иско выступает за "Реал" с 2013 года.