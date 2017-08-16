Апелляция "Реала" на сокращение дисквалификации Роналду отклонена

ТАСС, 16 августа. Королевская федерация футбола Испании отклонила апелляцию мадридского "Реала" на сокращение дисквалификации португальского нападающего команды Криштиану Роналду, игрок пропустит пять матчей. Об этом сообщает издание AS со ссылкой на телепередачу El Golazo de Gol.

В воскресенье "Реал" в первом матче Суперкубка Испании в гостях обыграл "Барселону" со счетом 3:1. Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину.

Апелляция "Реала" была рассмотрена в среду. В итоге португалец пропустит ответный матч за Суперкубок Испании, а также встречи чемпионата страны против "Депортиво", "Валенсии", "Леванте" и клуба "Реал Сосьедад".

Ответная игра Суперкубка Испании состоится в среду в Мадриде.