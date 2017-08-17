Тяжелое повреждение руки стало причиной завершения карьеры боксера Мосли

Тяжелое повреждение руки стало причиной завершения карьеры боксера МослиСпорт 17 августа, 9:33
Три человека пострадали в результате взрыва газа на предприятии "СГ-Транс" в ТобольскеНовости Урала 17 августа, 9:21
Экс-глава администрации района Екатеринбурга получил три года колонии за взяткуНовости Урала 17 августа, 9:15
Главный стратег Белого дома назвал националистов "неудачниками" и "клоунами"Международная панорама 17 августа, 9:10
Число госпитализированных с отравлением на фестивале зодчества под Томском выросло до 14Сибирь 17 августа, 8:53
Опра Уинфри попытается помирить сторонников и противников ТрампаОбщество 17 августа, 8:51
ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Русский инвестиционный альянс"Экономика и бизнес 17 августа, 8:39
Рапирист Бородачев стал победителем СпартакиадыСпорт 17 августа, 8:36
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водилиВ стране 17 августа, 8:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 августа. Американский боксер Шейн Мосли принял решение завершить карьеру из-за тяжелого повреждения правой руки. Об этом бывший спортсмен рассказал в интервью порталу Worldboxingnews.
45-летний американец объявил о завершении карьеры в среду. В мае он должен был провести бой против россиянина Магомеда Курбанова, однако из-за травмы локтя Мосли поединок был перенесен.
"Я планировал боксировать еще несколько лет, у меня были запланированы бои на 2017 и 2018 годы, - сказал Мосли. - Но в дело вмешался злой рок - я должен был перенести артроскопическую операцию, чтобы удалить несколько костных фрагментов из локтя, однако врачи допустили ошибку, и в руке началось заражение. Мне потребовалось пройти длительный курс лечения антибиотиками, но я до сих пор не могу даже выпрямить руку или согнуть ее, по-прежнему не чувствую пальцев. Теперь мне нужна еще одна операция, и поэтому я не могу больше боксировать".
Мосли ранее считался одной из суперзвезд мирового бокса. Он завоевывал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях, являлся неофициально лучшим боксером мира независимо от весовых категорий. Американец в первый раз завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но в 2015-м вернулся на ринг и победил никарагуанца Рикардо Майоргу. После этого он выиграл у венесуэльца Патрика Лопеса и уступил россиянину Давиду Аванесяну.