Тяжелое повреждение руки стало причиной завершения карьеры боксера Мосли

ТАСС, 17 августа. Американский боксер Шейн Мосли принял решение завершить карьеру из-за тяжелого повреждения правой руки. Об этом бывший спортсмен рассказал в интервью порталу Worldboxingnews.

45-летний американец объявил о завершении карьеры в среду. В мае он должен был провести бой против россиянина Магомеда Курбанова, однако из-за травмы локтя Мосли поединок был перенесен.

"Я планировал боксировать еще несколько лет, у меня были запланированы бои на 2017 и 2018 годы, - сказал Мосли. - Но в дело вмешался злой рок - я должен был перенести артроскопическую операцию, чтобы удалить несколько костных фрагментов из локтя, однако врачи допустили ошибку, и в руке началось заражение. Мне потребовалось пройти длительный курс лечения антибиотиками, но я до сих пор не могу даже выпрямить руку или согнуть ее, по-прежнему не чувствую пальцев. Теперь мне нужна еще одна операция, и поэтому я не могу больше боксировать".

Мосли ранее считался одной из суперзвезд мирового бокса. Он завоевывал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях, являлся неофициально лучшим боксером мира независимо от весовых категорий. Американец в первый раз завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но в 2015-м вернулся на ринг и победил никарагуанца Рикардо Майоргу. После этого он выиграл у венесуэльца Патрика Лопеса и уступил россиянину Давиду Аванесяну.