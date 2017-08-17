Марченко решил вернуться в КХЛ до того, как "Торонто" выставил его на драфт отказов НХЛ

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Алексей Марченко принял решение вернуться к выступлению в Континентальной хоккейной лиге еще до того момента, когда клуб Национальной хоккейной лиги "Торонто" выставил его на драфт отказов. Об этом ТАСС рассказал сам игрок.
В начале февраля Марченко был выставлен его прежним клубом "Детройт" на драфт отказов, с которого его взял "Торонто". За "Детройт" в сезоне-2016/17 хоккеист провел 30 матчей, отдав в них шесть голевых передач. В 11 матчах за "Торонто" Марченко забил гол и отдал передачу. В понедельник "Торонто" выставил его на драфт отказов, а во вторник ЦСКА объявил, что достиг договоренности с игроком о заключении трехлетнего контракта.
"Выставление на драфт было больше формальностью. Свое решение я принял еще до этого, - сказал Марченко. - Возможное участие в Олимпиаде тоже сыграло свою роль, но основной причиной было то, что хотелось больше играть. Что касается срока контракта, то мне хочется более менее понимать, где ты находишься".