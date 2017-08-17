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IAAF оставила в силе временное отстранение члена совета организации Фредерикса

Спорт
17 августа, 14:27 UTC+3 ТАСС

В марте французское издание Le Monde уличило его в коррупции

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Материал из 1 страницы
Фрэнк Фредерикс

Фрэнк Фредерикс

© EPA/OLIVIER ANRIGO

ТАСС, 17 августа. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе временное отстранение подозреваемого в коррупции члена совета Фрэнка Фредерикса. Об этом сообщает портал Inside the games.

В июле глава комиссии по этике IAAF и председатель дисциплинарного трибунала Майкл Белоф распорядился временно приостановить членство Фредерикса в совете IAAF до окончания результатов расследования, которое выяснит, нарушал ли функционер кодекс этики организации. Позднее Фредерикс подал апелляцию на данное решение, которая была отклонена.

В марте французское издание Le Monde уличило в коррупции призера Олимпийских игр в беге на 100 м и 200 м, а ныне функционера из Намибии Фредерикса. На основе "Панамских документов" было выявлено, что фирма, имеющая отношение к нему, получила на свой счет $299,3 тысячи 2 октября 2009 года - в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов избирателей.

В марте Фредерикс временно прекратил свою деятельность в IAAF. Ранее стало известно, что 49-летний функционер выведен из рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики и покинул пост главы оценочной комиссии Олимпиады-2024.

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