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Зубков: "Парамоново" сможет претендовать на международные турниры после реконструкции

Спорт
17 августа, 16:30 UTC+3 ПАРАМОНОВО /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Комплекс будет модернизирован в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

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© ТАСС/Валерий Шарифулин

ПАРАМОНОВО /Московская область/, 17 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Подмосковный санно-бобслейный комплекс "Парамоново" сможет претендовать на международные соревнования после завершения реконструкции. Об этом ТАСС заявил президент Федерации бобслея и скелетона России (ФСБР) Александр Зубков.

Ранее сообщалось, что комплекс будет модернизирован в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

"После завершения реконструкции "Парамоново" мы будем проводить процедуру гомологации (сертификации) санно-бобслейной трассы совместно с международной федерацией, приглашать специалистов, чтобы получить лицензию, - отметил Зубков. - Безусловно, после этого мы будем вести диалог с федерациями, чтобы провести здесь для начала, может быть, Кубок Европы. Это будет первым шагом к проведению здесь международных турниров".

Модернизация комплекса "Парамоново" включает демонтаж поврежденного и установку нового желоба санно-бобслейной трассы, строительство зданий двух юношеских стартов, старта для бобслея и скелетона, парка бобов и других помещений.

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