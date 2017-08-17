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Усэйн Болт из-за травмы не сыграет за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Барселоны"

Спорт
17 августа, 18:02 UTC+3 ТАСС

Благотворительный матч легенд между МЮ и "Барселоной" состоится в Лондоне 2 сентября

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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/PETER POWEL

ТАСС, 17 августа. Ямайский спринтер Усэйн Болт не сможет сыграть за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в благотворительном матче легенд с "Барселоной". Об этом сообщил на своей странице в Twitter британский журналист Саймон Пич со ссылкой на сообщение спортсмена.

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Ямайский спортсмен, завершивший карьеру легкоатлета после чемпионата мира в Лондоне, неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в профессиональном футболе.

"Травма подколенного сухожилия не позволит Болту осуществить свою мечту и сыграть за "Манчестер Юнайтед". Восстановление продлится три месяца", - говорится в сообщении.

Болт является 11-кратным чемпионом мира, в его активе еще два серебра и две бронзы мировых первенств. Являющийся также восьмикратным олимпийским чемпионом Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19). По окончании проходившего в Лондоне с 4 по 13 августа чемпионата мира Болт завершил профессиональную карьеру.

Матч легенд между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" состоится в столице Великобритании 2 сентября.

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