Английский киберспортсмен Илинг стал чемпионом мира по игре FIFA 17

ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 18 августа, 21:49
Кинофестиваль "Короче" открылся в Калининграде минутой молчания в память о Вере ГлаголевойКультура 18 августа, 21:44
"Тосно" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" в матче седьмого тура РФПЛСпорт 18 августа, 21:31
Полиция не рассматривает нападение в Турку как терактПроисшествия 18 августа, 21:16
Кузнецова проиграла Мугурусе в 1/4 финале турнира в ЦинциннатиСпорт 18 августа, 21:12
Советник президента: на "Оскар" от России можно отправить фильм "Нелюбовь" ЗвягинцеваКультура 18 августа, 20:48
Медведев продлил срок полномочий Урина на посту гендиректора Большого театра на пять летКультура 18 августа, 20:38
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательствомПолитика 18 августа, 20:28
Бэннон покинул пост главного политстратега ТрампаМеждународная панорама 18 августа, 20:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 августа. Английский киберфутболист Спенсер Илинг под никнеймом Gorilla стал победителем чемпионата мира по FIFA - Interactive World Cup 2017 года, который проходил в Лондоне.
В финале Илинг победил немца Кая Валлина, выступающего под никнеймом Deto, с общим счетом по сумме двух игр 7:3. Первый матч на консоли PlayStation завершился со счетом 3:3, второй на Xbox - со счетом 4:0 в пользу англичанина.
Илинг получил $200 тыс. призовых и приглашение на церемонию награждения футбольной премии "Золотой мяч". Валлин заработал $40 тыс.
В чемпионате мира по FIFA 17 принимал участие российский киберспортсмен Андрей Гурьев под никнеймом Timon. Россиянин проиграл в четвертьфинале итальянцу Даниэлю Паолуччи под никнеймом Iceprinsipe и заработал $2,5 тыс. призовых.