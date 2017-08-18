Английский киберспортсмен Илинг стал чемпионом мира по игре FIFA 17

ТАСС, 18 августа. Английский киберфутболист Спенсер Илинг под никнеймом Gorilla стал победителем чемпионата мира по FIFA - Interactive World Cup 2017 года, который проходил в Лондоне.

В финале Илинг победил немца Кая Валлина, выступающего под никнеймом Deto, с общим счетом по сумме двух игр 7:3. Первый матч на консоли PlayStation завершился со счетом 3:3, второй на Xbox - со счетом 4:0 в пользу англичанина.

Илинг получил $200 тыс. призовых и приглашение на церемонию награждения футбольной премии "Золотой мяч". Валлин заработал $40 тыс.

В чемпионате мира по FIFA 17 принимал участие российский киберспортсмен Андрей Гурьев под никнеймом Timon. Россиянин проиграл в четвертьфинале итальянцу Даниэлю Паолуччи под никнеймом Iceprinsipe и заработал $2,5 тыс. призовых.