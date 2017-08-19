Контадор стартует в заключительной велогонке в карьере - "Вуэльте Испании"

ТАСС, 19 августа. Шоссейная многодневная велогонка "Вуэльта" по дорогам Испании стартует в субботу в 72-й раз. Три этапа пройдут во Франции и Андорре, в первый день состоится командная гонка с раздельным стартом в Ниме.

"Вуэльта Испании" является третьим и заключительным Гранд-туром сезона - после "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия". "Вуэльта" впервые состоялась в 1935 году - на волне успеха французской и итальянской многодневок. В нынешнем году в третий раз гонка стартует за пределами Испании - 20 лет назад первый этап прошел в Португалии, в 2009 году - в Нидерландах.

На сей раз организаторы решили провести первые этапы на юге Франции - из Нима гонщики направятся в Нарбон, а затем - в Андорру. Лишь во вторник гонка окажется в Испании - в каталонской Таррагоне, затем маршрут будет проложен на юг - через область Валенсия в Андалусию. В начале третьей недели участники многодневки самолетом переместятся на север страны - в Логроньо, где 5 сентября пройдет индивидуальная гонка с раздельным стартом.

9 сентября "Вуэльта" переместится в столичный регион, где на следующий день состоится заключительный круговой этап с финишем на площади Сибелес. Всего участники "Вуэльты" преодолеют 21 этап за три недели, выходные дни запланированы на 28 августа и 4 сентября. Шесть этапов - горные, протяженность самого длинного составит 209 километров. За три недели гонщикам предстоит преодолеть около 3300 км.

Старт в "Вуэльте" примут 22 команды. За швейцарскую команду "Катюша-Альпецин" выступят российские гонщики Ильнур Закарин, Максим Бельков и Матвей Мамыкин. Закарин в нынешнем году занял пятое место в общем зачете "Джиро д'Италия". В составе казахстанской "Астаны" гонку поедет Сергей Чернецкий.

Последняя гонка Контадора

Главными фаворитами "Вуэльты" являются четырехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум, итальянец Винченцо Нибали и испанец Альберто Контадор. Выступающий за команду "Трек-Сегафредо" 34-летний Контадор объявил, что завершит карьеру после нынешней "Вуэльты", потому к любимцу местной публики будет приковано особенное внимание. Контадор является последним испанским победителем "Вуэльты" - в генеральной классификации он победил в 2014 году, а всего домашнюю многодневку выигрывал трижды. На счету Контадора также две победы в общем зачете на "Тур де Франс" и две - на "Джиро".

32-летний Фрум из "Скай" поедет "Вуэльту" впервые, но победы на "Тур де Франс" трех последних лет не без оснований делают британца одним из главных фаворитов испанской многодневки. Пропустит "Вуэльту" ее прошлогодний победитель колумбиец Наиро Кинтана, а также гонщик из Нидерландов Том Дюмолен, который в июне стал победителем "Джиро".

Помимо генеральной классификации, во время "Вуэльты" участники будут разыгрывать майки лидеров в зачете по очкам, горной, комбинированной и командной классификациях, а также в споре за звание самого агрессивного гонщика.

Самым успешным участником "Вуэльты" является испанец Роберто Эрас, четырежды становившийся обладателем красной майки по итогам гонки (2000, 2003-2005), по три победы на счету Контадора (2008, 2012, 2014) и Тони Ромингера из Швейцарии (1992-1994). В 2007 году победителем "Вуэльты" стал российский велогонщик Денис Меньшов.