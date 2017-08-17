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Олимпийская мечта: австралиец Перкинс получил российское гражданство

Спорт
17 августа, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Дебют спортсмена за российскую сборную должен состояться в октябре на чемпионате Европы по велотреку

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Шейн Перкинс

Шейн Перкинс

© CHRISTOPHE KARABA/EPA

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Велогонщик Шейн Перкинс, завоевавший две золотые медали чемпионатов мира в составе сборной Австралии, стал гражданином РФ. Дебют 30-летнего спортсмена за российскую сборную должен состояться на чемпионате Европы по велотреку, который пройдет в октябре в Берлине, это будет первый шаг уроженца Мельбурна на пути к его главной цели - принести России медаль Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Сообщение о предоставлении российского гражданства двукратному чемпиону мира и бронзовому призеру Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке Перкинсу было опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Новость застала австралийца в Санкт-Петербурге, где проходит чемпионат России по велоспорту на треке. Именно там 15 августа австралийский россиянин впервые стал чемпионом страны, одержав в составе сборной Москвы победу в командном спринте.

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"Это невероятно, сейчас я самый счастливый человек в мире. Сбылась моя мечта и теперь я могу сосредоточиться на исполнении следующей - успешном выступлении на Олимпиаде в Токио. Хочу поблагодарить российский народ и, конечно, господина Путина. Надеюсь, что вся страна будет мной гордиться", - сказал велогонщик ТАСС.

Именно желание завоевать еще одну олимпийскую награду и подтолкнуло австралийца сменить спортивное гражданство. Несмотря на успешное выступление на Играх 2012 года в Лондоне, Федерация велосипедного спорта Австралии спустя четыре года решила не включать Перкинса в состав олимпийской сборной.

Не согласившись с таким решением, спортсмен перебрался в Россию, где начал готовиться к следующему олимпийскому циклу. Сейчас он представляет Училище олимпийского резерва №2 и живет в Москве. "Мой тренер и мои партнеры по команде уже обучают меня русскому языку. Да, это займет время, но я планирую говорить по-русски в ближайшем будущем", - сказал Перкинс.

На Берлин

Отобраться на Олимпиаду в Токио для Перкинса важно и по той причине, что на прошлых Играх в японской столице, которые прошли в 1964 году, выступал его отец. Первым испытанием в составе новой команды для него должен стать чемпионат Европы, который пройдет в Берлине с 19 по 22 октября.

Федерации велосипедного спорта России еще предстоит уладить юридические вопросы с коллегами из Австралии и Международным союзом велосипедистов (UCI), однако, если верить заверениям их руководителей, проблем с выступлением спортсмена в Германии возникнуть не должно.

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"Лидером сборной ему стать сложнее, поскольку у нас есть чемпион мира Денис Дмитриев, чемпион Европы Павел Якушевский, - сказал главный тренер сборной России Сергей Ковпанец. - Но, естественно, он усилит нашу команду. Тем более у нас есть задача - создать боеспособный коллектив, прежде всего, для командного спринта".

"Он приехал на чемпионат России и понимает всю ответственность того, что нужно выступить сильнее, чтобы стать конкурентоспособным и попасть в состав команды. На нынешнем этапе мы считаем, что его приход - хорошая возможность для усиления нашей команды", - отметил тренер.

Пример Ана

Смена спортсменами спортивного гражданства в современном мире проходит довольно часто, успешный опыт натурализации атлетов накоплен и в России. Самый яркий - приглашение перед Олимпийскими играми 2014 года в сборную России по шорт-треку Виктора Ана. Руководители южнокорейской спортивной федерации не стали включать на тот момент уже трехкратного олимпийского чемпиона в состав сборной на Игры 2010 года в Ванкувере, чем сильно разозлили спортсмена.

В итоге он принял приглашение продолжить карьеру в России, которое в итоге обернулось тремя золотыми и одной бронзовой медалями на Олимпиаде в Сочи. Впереди у Ана - выступление в феврале на Олимпийских играх, которые пройдут на его исторической родине, в южнокорейском Пхенчхане.

Памятно и приглашение в баскетбольную сборную России американца Джона Роберта Холдена, чей точный бросок принес национальной команде победу в чемпионе Европы 2007 года.

Также успешным получилось выступление за Россию японки Юко Кавагути, которая вместе с Александром Смирновым дважды стала чемпионкой Европы и призером чемпионата мира в парном катании на коньках, и американского сноубордиста Виктора Вайлда, ставшего в Сочи двукратным олимпийским чемпионом.

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