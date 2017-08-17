Где не родились, там пригодились: что принесли России натурализованные спортсмены

В четверг, 17 августа, стало известно, что австралийский велогонщик Шейн Перкинс получил российское гражданство и теперь может выступать на международных соревнованиях за сборную России. Спортсмен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, а также дважды выигравший чемпионат мира планирует выступить на Играх-2020 в Токио.

ТАСС рассказывает о том, чем помогли России натурализованные спортсмены.

Американец стал первым иностранным баскетболистом, получившим гражданство РФ и сумевшим проявить себя за сборную России. В начале карьеры разыгрывающий не был выбран ни одним из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на драфте, что в североамериканской практике равносильно гарантированному непопаданию в сборную США.

С 2002 года Холден начал выступать за ЦСКА, а уже на следующий год получил российский паспорт. В составе армейского клуба он выступал весьма успешно как на внутренней, так и на международной арене. Главным же достижением Холдена является звание чемпиона Европы 2007 года. Сборная России в финале турнира в Мадриде обыграла команду Испании (60:59), а решающий бросок за две секунды до финальной сирены совершил именно Холден.

Что принес российскому спорту?

Евролига: два чемпионских титула (сезоны-2005/06 и 2007/08);

чемпионат Европы: первое место (2007).

После чемпионата Европы Холден был награжден орденом Дружбы.

Фигуристка-парница, ранее представлявшая Японию и США, начала выступать с россиянином Александром Смирновым в 2006 году. Спортсменка мечтала о выступлении на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, но правила Международного олимпийского комитета (МОК) запрещают участие в Играх пар, составленных из граждан разных стран. В результате Кавагути отказалась от гражданства Японии (законы этой страны не допускают двойного гражданства), получив российский паспорт в конце 2008 года.

В Ванкувере пара Кавагути—Смирнов заняла лишь четвертое место из-за ошибок в произвольной программе. Впрочем, успехов у Кавагути и Смирнова куда больше, чем неудач.

Что принесла российскому спорту?

финалы Гран-при: две бронзы (2011, 2015);

чемпионаты Европы: два золота (2010, 2015), два серебра (2009, 2011), бронза (2008);

чемпионаты мира: две бронзы (2009, 2010);

командный чемпионат мира: серебро (2015).

В Белоруссии Лесуну запретили заниматься современным пятиборьем из-за проблем со здоровьем. Однако он продолжил тренироваться, но уже в России, куда перебрался в 2008 году после пекинской Олимпиады. За российскую сборную Лесун стал выступать с 2010 года.

Главным успехом спортсмена является золото Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Что принес российскому спорту?

чемпионаты Европы: три золота (2011, 2012, 2014);

чемпионаты мира: четыре золотых (2011, 2012, 2014, 2016), пять серебряных (2010, 2011, 2012, 2016) и одна бронзовая медали (2010);

Олимпийские игры: золото (личное первенство, 2016).

После Олимпиады Лесун был награжден орденом Дружбы.

Фигуристка до 2010 года выступала за Украину в паре со Станиславом Морозовым. После того как Морозов завершил карьеру, она стала тренироваться с россиянином Максимом Траньковым. Осенью 2010-го спортсменка, родившаяся в Днепропетровске, подала документы на получение гражданства РФ, а уже в начале зимы получила паспорт.

Что принесла российскому спорту?

финалы Гран-при: золото (2012), два серебра (2011, 2013);

чемпионаты Европы: четыре золота (2012, 2013, 2014, 2016);

чемпионаты мира: золото (2013) и два серебра (2011, 2012);

Олимпийские игры: два золота (командные соревнования и парное катание, 2014).

После Олимпиады Волосожар была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Шорт-трекист до 2011 года выступал за Южную Корею, завоевав 18 золотых медалей чемпионатов мира на разных дистанциях. На Олимпиаде 2006 года в Турине он стал трехкратным чемпионом Игр, а также выиграл бронзу. В том же году у Ана, который во время выступлений за Южную Корею носил имя Ан Хен Су, возник конфликт с тренерами и руководством национальной федерации. Несмотря на травму, полученную в 2008 году, он собирался выступить на Олимпиаде-2010, но не смог пройти национальный отбор.

В 2011 году спортсмен переехал в Россию, решив получить гражданство и выступить на Олимпиаде в Сочи. За сборную России он дебютировал в 2012 году.

Что принес российскому спорту?

чемпионаты Европы: восемь золотых (2013, 2014, 2015) и две серебряные медали (2015);

чемпионаты мира: два золота (2014), два серебра (2013) и бронза (2014);

Олимпийские игры: три золотых и одна бронзовая медаль (2014).

После Олимпиады Ан был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и медалью "За укрепление боевого содружества".

Сноубордист до конца сезона-2010/11 представлял США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной решил стать гражданином РФ. Вайлд получил российский паспорт в мае 2012 года.

Что принес российскому спорту?

чемпионат мира: бронза (параллельный слалом, 2013);

Олимпийские игры: два золота (параллельный слалом и параллельный гигантский слалом, 2014).

После Игр в Сочи был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

В середине 2000-х активизировался процесс натурализации бразильских игроков в мини-футбол для выступления в сборной России. В конце 2005 года за национальную команду сыграли Сирило и Пеле Жуниор. На чемпионате мира, который прошел осенью 2016 года, за сборную России играли Густаво, Ромуло, Робиньо и Эдер Лима.

Что принесли российскому спорту?

чемпионаты Европы: три серебра (2012, 2014, 2016) и одна бронза (2007);

чемпионат мира: серебро (2016).

При этом до глобальной натурализации бразильцев российская мини-футбольная сборная выступала ничуть не хуже. Так, в 1999 году она выиграла чемпионат Европы, а в 1996-м стала второй на Евро и третьей на чемпионате мира. Кроме того, российский мини-футбольный клуб "Дина", составленный исключительно из отечественных игроков, трижды выиграл Турнир европейских чемпионов и один раз — Межконтинентальный кубок.

Предоставление российского гражданства иностранным футболистам стало актуальным в преддверии чемпионата мира 2018 года. Первым стал бразильский вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме, получивший паспорт гражданина РФ в конце 2015 года. Справедливости ради надо сказать, что натурализация Гильерме вряд ли связана с чемпионатом мира — за "Локомотив" он выступает с 2007 года, давно освоился в России и свободно говорит по-русски.

Совсем другая история — полузащитник Роман Нойштедтер, получивший паспорт гражданина РФ в мае 2016 года незадолго до старта чемпионата Европы. Ради российского гражданства он даже отказался от немецкого — настолько хотел сыграть на Евро. Гильерме на чемпионате Европы не сыграл ни минуты, а Нойштедтер принял участие в двух матчах, причем оба раза он выходил на поле в стартовом составе российской команды. Нойштедтер, на тот момент являвшийся игроком немецкого "Шальке", сыграл не лучшим образом, как, впрочем, и вся сборная России, не сумевшая выйти в плей-офф турнира.

После Евро-2016 натурализация продолжилась: гражданином России, явно с прицелом на чемпионат мира-2018, стал сильнейший фланговый защитник чемпионата России, бразильский игрок ЦСКА Марио Фернандес. За российскую сборную он, согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), сможет сыграть не раньше весны 2017 года — именно тогда исполнится пять лет, как он переехал в Россию.

Также российский паспорт получил бразильский полузащитник Жоаозиньо, выступающий в России уже почти шесть лет. Жоаозиньо является игроком основного состава "Краснодара" — одного из лидеров российского футбола, поэтому его вполне можно считать кандидатом в сборную.

Пока эксперимент с натурализацией российскому футболу никаких дивидендов не принес, однако все еще впереди.

Андрей Михайлов