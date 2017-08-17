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Тренер: Перкинс усилит командный спринт в сборной России по велоспорту на треке

Спорт
17 августа, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

По словам главного тренера национальной команды Сергея Ковпанца, лидером сборной ему будет стать сложнее

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Шейн Перкинс

Шейн Перкинс

© EPA/CHRISTOPHE KARABA

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Велогонщик Шейн Перкинс способен усилить командный спринт в сборной России на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Сергей Ковпанец.

В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил австралийскому велогонщику Перкинсу гражданство РФ. Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый сообщил ТАСС, что Перкинс выступит на чемпионате Европы, который пройдет с 19 по 22 октября в Берлине.

"Лидером сборной ему стать сложнее, поскольку у нас есть чемпион мира Дмитриев, чемпион Европы Якушевский. Но, естественно, он усилит нашу команду, - сказал Ковпанец. - Тем более у нас есть задача - создать боеспособный коллектив, прежде всего, для командного спринта".

Перкинс выступил на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате Европы. Перкинс выступал в трех олимпийских дисциплинах и выиграл командный спринт.

"Он приехал на чемпионат России и понимает всю ответственность того, что нужно выступить сильнее, чтобы стать конкурентоспособным и попасть в состав команды. На нынешнем этапе мы считаем, что его приход - хорошая возможность для усиления нашей команды", - отметил тренер.

Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года на треке.

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