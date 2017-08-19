Минспорт Украины потребует наказания для хоккеистов сборной за договорной матч на ЧМ-2017

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Украины, если расследование подтвердит факт преднамеренного проигрыша южнокорейской команде на ЧМ-2017 в первом дивизионе, должны понести суровое наказание. Об этом в субботу заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"Жду подробной информации от Федерации хоккея Украины. Если это окажется правдой - требовать наказания по всем нормам спортивного права", - написал он в Facebook. Министр подчеркнул, что "те, кто принимает участие в этих схемах, от менеджеров до игроков, - должны быть строго наказаны согласно действующему закону Украины". Жданов также добавил, что "договорные матчи были, есть и останутся позором".

Ранее украинский портал obozrevatel.com опубликовал статью, в которой утверждается, что вратарь украинской команды Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода сдали матч против команды из Южной Кореи, который состоялся 28 апреля и завершился победой азиатской команды в серии буллитов (2:1). В статье приведены два письма, написанные якобы этими игроками, в которых они обязуются вернуть по $30 тыс., так как не смогли обеспечить нужный результат - победу южнокорейцев с разницей в две шайбы. Оба хоккеиста признаются, что "пообещали за деньги слить игру". К моменту матча украинцы уже потеряли шансы сохранить место в дивизионе, а южнокорейцы в итоге впервые в истории вышли в элитный дивизион чемпионата мира.

Как утверждает источник портала, одним из организаторов "преступной схемы" был бывший главный тренер харьковского "Витязя" Алексей Лазаренко. Отмечается, что Федерация хоккея Украины должна принять решение по сложившейся ситуации 21 августа.

Международная федерация хоккея (IIHF) расследует ситуацию с возможном договорным матчем.