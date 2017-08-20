Глава ФПР: погибший пауэрлифтер Драчев был добрым и бесконфликтным человеком

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Вице-чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев, умерший от черепно-мозговой травмы после драки в центре Хабаровска, был добрым и бесконфликтным человеком. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации пауэрлифтинга России (ФПР) Геннадий Ходосевич.

Драка с участием Драчева произошла около 7 часов утра (00:00 мск) 20 августа. От полученных травм он скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. После совершения преступления другой участник драки скрылся, его личность установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание.

"Этого парня [Драчева] я очень хорошо знал, как и его отца, который также был мастером спорта по пауэрлифтингу, - рассказал Ходосевич. - Андрей был отличным парнем, добрым и бесконфликтным. Очень мало таких людей на свете. Скромный, послушный, никогда ни в каких историях не был замешан. И как спортсмен он был уникален".

"Мы обязательно поможем семье погибшего, я уже поговорил на эту тему с нашим представителем в Хабаровском крае Евгением Пупышевым. Федерация пауэрлифтинга России выражает соболезнования родным и близким этого спортсмена", - заключил собеседник агентства.

По словам главы ФПР, Драчев не выступал на любительском уровне уже три года. Ходасевич не исключил, что тот после завершения карьеры любителя перешел в профессионалы.

Драчев в 2011 году занял второе место на чемпионате мира по пауэрлифтингу, который проходил в Чехии. Также в 2010 году он стал вторым на чемпионате Европы в Швеции.