Гунько: Кутепов получил необходимую игровую практику в ФНЛ, это важно для "Спартака"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Защитник Илья Кутепов в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Спартаком-2" и "Ротором-Волгоградом" получил необходимую игровую практику, что важно как для него, так и для основной команды красно-белых. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько.

"Спартак-2" сыграл с "Ротором" вничью со счетом 2:2 в домашнем матче девятого тура ФНЛ. 24-летний Кутепов, который в составе красно-белых выходил на поле в последний раз в матче первого тура чемпионата России с московским "Динамо" (2:2), отыграл полный матч.

"Второй тайм провели гораздо лучше, особенно концовку матча. Дважды отыгрывались, имели стопроцентные возможности, которые не реализовали. Итог - 2:2 и два мяча, пропущенных со стандарта. Кутепов сыграл на своем уровне, он получил игровую практику, что важно для него и для клуба. Не думаю, что была недооценка соперника, мы долго раскачивались", - сказал Гунько.

По мнению главного тренера "Ротора" Валерия Есипова, результат игры закономерен. "Четыре забитых мяча, думаю, болельщикам понравился футбол, количество моментов. В целом, игра была равная - то мы владели преимуществом, то "Спартак-2", обе команды могли выиграть в концовке, поэтому результат закономерен. Все игроки "Ротора" хотели победить, и это, наверное, самое приятное сегодня. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые пришли сегодня нас поддержать, надеюсь, мы их не разочаровали, но опять мы не выиграли при неплохой игре, это единственное разочарование в этой игре", - сказал он.

После девяти туров в активе "Спартака-2" 14 очков, команда занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. "Ротор-Волгоград", набрав шесть очков в девяти матчах, расположился на 19 месте.