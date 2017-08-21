Чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года перенесен из Иркутска в другой город

ТАСС, 21 августа. Мировое первенство по хоккею с мячом 2019 года перенесено из Иркутска в другой город. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Федерация не уточняет, в какой город будет перенесен турнир.

"Чемпионат мира по хоккею с мячом, право на проведение которого по решению исполкома Международной федерации бенди получил Иркутск, состоится в другом городе, - говорится в сообщении. - По достигнутой договоренности мировой форум в столице Приангарья состоится позднее".

Иркутск принимал чемпионат мира среди мужских сборных в 2014 году, двумя годами ранее в данном городе прошло мировое первенство среди женщин. В феврале в Иркутске состоялся чемпионат мира среди девушек.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Хабаровске и Харбине (Китай).