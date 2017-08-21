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Половина сборной РФ по академической гребле еще не получила визы в США для участия в ЧМ

Спорт
21 августа, 16:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ

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Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин

Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Около 20 спортсменов из состава сборной России по академической гребле уже получили визы в США для участия в чемпионате мира, остальные члены национальной команды пройдут собеседование в консульстве в ближайшие дни. Об этом ТАСС заявил глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

В понедельник посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

"На данный момент порядка 20 спортсменов, большая распашная группа у мужчин, уже получили визы. Мы попытались посмотреть вперед и составили списки, они прошли собеседование и получили визы. Вторая часть спортсменов, чье участие в чемпионате мира было под вопросом, так как они должны были себя проявить и стать чемпионами России, на днях пройдут собеседование. Период рассмотрения достаточно скоротечен, уже на собеседовании можно получить ответ, получает ли человек визу или нет", - заявил Свирин.

"Есть информация, что спортсменов это касаться не будет. Считаю, что решение должно быть положительным, так как сборная не несет никакой угрозы своим присутствием в стране. Чемпионат мира - это финальное соревнование основной сборной, нам должны пойти навстречу и не ограничивать въезд для нас", - добавил он.

В состав сборной России на мировое первенство вошли 38 спортсменов. Турнир пройдет в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября.

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