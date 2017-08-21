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Получивший травму арбитр матча СКА - ЦСКА пропустит минимум две недели

Спорт
21 августа, 22:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Судья получил повреждение в конце второго периода и был вынужден покинуть лед

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Кулаков, получивший травму во время матча за Кубок открытия между СКА и ЦСКА, пропустит минимум две недели. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

В понедельник действующий обладатель Кубка Гагарина петербургский СКА со счетом 4:2 обыграл победителя регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона московский ЦСКА. Один из двух главных судей встречи Сергей Кулаков получил повреждение в конце второго периода и был вынужден покинуть лед.

"Его предварительный диагноз - надрыв или разрыв задней поверхности бедра, точный диагноз можно будет дать после углубленного медицинского обследования. Он сейчас поедет на МРТ, но можно сказать, что Кулаков пропустит минимум две недели", - сказал Анисимов.

"Раводину, которому пришлось работать одному, было тяжело перестроиться - все-таки матч-открытие. Молодец, справился. Главное, что увидел все удаления", - считает главный арбитр КХЛ.

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