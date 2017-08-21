Получивший травму арбитр матча СКА - ЦСКА пропустит минимум две недели

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Кулаков, получивший травму во время матча за Кубок открытия между СКА и ЦСКА, пропустит минимум две недели. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

В понедельник действующий обладатель Кубка Гагарина петербургский СКА со счетом 4:2 обыграл победителя регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона московский ЦСКА. Один из двух главных судей встречи Сергей Кулаков получил повреждение в конце второго периода и был вынужден покинуть лед.

"Его предварительный диагноз - надрыв или разрыв задней поверхности бедра, точный диагноз можно будет дать после углубленного медицинского обследования. Он сейчас поедет на МРТ, но можно сказать, что Кулаков пропустит минимум две недели", - сказал Анисимов.

"Раводину, которому пришлось работать одному, было тяжело перестроиться - все-таки матч-открытие. Молодец, справился. Главное, что увидел все удаления", - считает главный арбитр КХЛ.