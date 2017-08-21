СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Турецкий борец греко-римского стиля Башар стал чемпионом мира в весе до 85 кгСпорт 21 августа, 22:50
Никитин: ЦСКА не хватило опыта в матче за Кубок открытия КХЛ против СКАСпорт 21 августа, 22:47
Ковальчук: жара на улице пока сказывается на игре хоккеистов СКАСпорт 21 августа, 22:36
Получивший травму арбитр матча СКА - ЦСКА пропустит минимум две неделиСпорт 21 августа, 22:27
Порошенко реорганизовал СБУ в Донецкой и Луганской областяхМеждународная панорама 21 августа, 22:19
"Ахмат" потерпел четвертое поражение подряд в РФПЛ, проиграв "Арсеналу"Спорт 21 августа, 22:05
СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛСпорт 21 августа, 22:00
Режим ЧС введен на всей территории Ростовской областиПроисшествия 21 августа, 22:00
Российский борец греко-римского стиля Чехиркин завоевал серебро ЧМ в весе до 75 кгСпорт 21 августа, 21:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина петербургский СКА обыграл победителя регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона московский ЦСКА в матче за Кубок открытия. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2.
В составе СКА отличились Патрик Херсли (4-я минута), Николай Прохоркин (10), Илья Ковальчук (32), Сергей Широков (46). За ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко (25) и Максим Шалунов (46).
Один из двух главных судей встречи Сергей Кулаков получил повреждение в конце второго периода и был вынужден покинуть лед.
В прошлом сезоне Кубок открытия завоевал магнитогорский "Металлург", обыгравший ЦСКА.
В следующем матче СКА дома примет братиславский "Слован", ЦСКА в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 23 августа.
Континентальная хоккейная лига образована в 2008 году. По два раза Кубок Гагарина выиграли казанский "Ак Барс" (2009, 2010), московское "Динамо" (2012, 2013) и магнитогорский "Металлург" (2014, 2016), СКА (2015, 2017). В 2011 году трофей завоевал уфимский "Салават Юлаев". Кубок открытия с первого сезона КХЛ проводился между финалистами Кубка Гагарина. С сезона-2015/16 в Кубке играют обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата.