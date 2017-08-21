СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина петербургский СКА обыграл победителя регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона московский ЦСКА в матче за Кубок открытия. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2.

В составе СКА отличились Патрик Херсли (4-я минута), Николай Прохоркин (10), Илья Ковальчук (32), Сергей Широков (46). За ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко (25) и Максим Шалунов (46).

Один из двух главных судей встречи Сергей Кулаков получил повреждение в конце второго периода и был вынужден покинуть лед.

В прошлом сезоне Кубок открытия завоевал магнитогорский "Металлург", обыгравший ЦСКА.

В следующем матче СКА дома примет братиславский "Слован", ЦСКА в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 23 августа.

Континентальная хоккейная лига образована в 2008 году. По два раза Кубок Гагарина выиграли казанский "Ак Барс" (2009, 2010), московское "Динамо" (2012, 2013) и магнитогорский "Металлург" (2014, 2016), СКА (2015, 2017). В 2011 году трофей завоевал уфимский "Салават Юлаев". Кубок открытия с первого сезона КХЛ проводился между финалистами Кубка Гагарина. С сезона-2015/16 в Кубке играют обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата.