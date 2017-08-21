Чернышенко: КХЛ не намерена менять решение о сокращении лиги до 24 команд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не намерена менять решение по сокращение количества клубов до 24 по итогам предстоящего сезона. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Согласно принятой в мае советом директоров стратегии развития, по итогам сезона-2017/18 лигу в соответствии с рейтингом должно покинуть три клуба. Перед началом текущего сезона КХЛ объявила об исключении хорватского "Медвешчака" и новокузнецкого "Металлурга".

"Такая стратегия в мае была принята, мы ее презентовали. В соответствии с ней целевой показатель численности клубов равен 24. К нему мы стремимся автоматически с понижением потолка заработных плат, - сказал Чернышенко. - Не вижу никаких причин, почему мы не должны это решение выполнить".