КХЛ увеличила серию буллитов с трех до пяти бросков

ТАСС, 21 августа. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте, касающиеся определения победителя матча в серии буллитов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В серии послематчевых бросков будут участвовать не по три, а по пять хоккеистов от каждой команды.

В мае конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) также изменил формат проведения серии буллитов. Ранее серии из пяти бросков проводились только на стадиях плей-офф турниров, проходящих под эгидой IIHF, в матчах предварительного раунда исполнялось по три броска.