Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КХЛ увеличила серию буллитов с трех до пяти бросков

Спорт
21 августа, 18:54 UTC+3 ТАСС

В мае конгресс Международной федерации хоккея также изменил формат проведения серии буллитов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 августа. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте, касающиеся определения победителя матча в серии буллитов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В серии послематчевых бросков будут участвовать не по три, а по пять хоккеистов от каждой команды.

В мае конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) также изменил формат проведения серии буллитов. Ранее серии из пяти бросков проводились только на стадиях плей-офф турниров, проходящих под эгидой IIHF, в матчах предварительного раунда исполнялось по три броска.

Смотрите также

Матчем СКА - ЦСКА стартует чемпионат Континентальной хоккейной лиги

Насколько хорошо вы знаете историю Континентальной хоккейной лиги

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия погасила последнюю задолженность бывшего СССР
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"
6
Мужчина сдал в московский ломбард чужую яхту за 15 млн рублей
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама