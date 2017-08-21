КХЛ увеличила серию буллитов с трех до пяти бросков

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ТАСС, 21 августа. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте, касающиеся определения победителя матча в серии буллитов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В серии послематчевых бросков будут участвовать не по три, а по пять хоккеистов от каждой команды.
В мае конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) также изменил формат проведения серии буллитов. Ранее серии из пяти бросков проводились только на стадиях плей-офф турниров, проходящих под эгидой IIHF, в матчах предварительного раунда исполнялось по три броска.