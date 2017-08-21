Клубы КХЛ могут вывести из-под потолка зарплат двух игроков, вернувшихся из НХЛ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне смогут вывести из-под потолка зарплат двух игроков-кандидатов в сборную России, вернувшихся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
"Вопрос о выводе из-под потолка зарплат игроков, выступавших в НХЛ, рассматривался на совете директоров. Два таких игрока из каждого клуба могут быть выведены при условии, что они возвращались из НХЛ. В этом сезоне два игрока. При условии, что они являются потенциальными кандидатами в сборную", - сказал Чернышенко.
"Мы получили рекомендации от Федерации хоккея России, в том числе и расширенный список кандидатов в сборную. Двух игроков определили заочным голосованием", - добавил он.
Ранее два источника, не связанных друг с другом, сообщили ТАСС, что СКА вносил предложение вывести из-под потолка зарплат трех игроков, являющихся кандидатами в сборную России.
После совета директоров КХЛ 24 мая было объявлено, что лига введет жесткий потолок зарплат: в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 - 600 млн. В сезоне-2017/18 потолок зарплат составит 900 млн рублей.