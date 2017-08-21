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Клубы КХЛ могут вывести из-под потолка зарплат двух игроков, вернувшихся из НХЛ

Спорт
21 августа, 19:09 дата обновления: 21 августа, 19:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, августа. /ТАСС

По словам президента Континентальной хоккейной лиги, это будет возможно при условии, что хоккеисты будут кандидатами в сборную России

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне смогут вывести из-под потолка зарплат двух игроков-кандидатов в сборную России, вернувшихся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

"Вопрос о выводе из-под потолка зарплат игроков, выступавших в НХЛ, рассматривался на совете директоров. Два таких игрока из каждого клуба могут быть выведены при условии, что они возвращались из НХЛ. В этом сезоне два игрока. При условии, что они являются потенциальными кандидатами в сборную", - сказал Чернышенко.

"Мы получили рекомендации от Федерации хоккея России, в том числе и расширенный список кандидатов в сборную. Двух игроков определили заочным голосованием", - добавил он.

Ранее два источника, не связанных друг с другом, сообщили ТАСС, что СКА вносил предложение вывести из-под потолка зарплат трех игроков, являющихся кандидатами в сборную России.

После совета директоров КХЛ 24 мая было объявлено, что лига введет жесткий потолок зарплат: в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 - 600 млн. В сезоне-2017/18 потолок зарплат составит 900 млн рублей.

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