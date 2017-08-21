Никитин: ЦСКА не хватило опыта в матче за Кубок открытия КХЛ против СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Московскому ЦСКА не хватило опыта в игре за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского клуба Игорь Никитин.

В понедельник действующий обладатель Кубка Гагарина СКА со счетом 4:2 обыграл победителя регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Постоянно пытались вернуться в игру, не останавливались. Проиграли в мелочах, опыта не хватило. Против таких команд нужна 100-процентная концентрация в этом моменте", - сказал Никитин.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом". Встреча пройдет 23 августа.