Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Знарок: победа в Кубке открытия КХЛ придала СКА большой психологический импульс

Спорт
21 августа, 22:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, августа. /ТАСС

В следующем матче СКА дома сыграет с братиславским "Слованом"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер СКА Олег Знарок

Главный тренер СКА Олег Знарок

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Победа СКА над московским ЦСКА в матче за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) придала санкт- петербургскому клубу большой психологический импульс. Такое мнение журналистам высказал главный тренер СКА Олег Знарок.

В понедельник действующий обладатель Кубка Гагарина СКА со счетом 4:2 обыграл победителя регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошлого сезона ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Первая игра - это волнение, ошибки. Играли с очень хорошей командой, с приличным составом. Когда выигрываешь, это большой импульс в психологическом плане. Но это все равно ничего не значит - сезон очень длинный, и в любом случае в его конце мы будем давать ответы, как мы подготовились", - сказал Знарок.

В следующем матче СКА дома сыграет с братиславским "Слованом". Встреча состоится 23 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Калашников" создал радиоэлектронное ружье для противодействия дронам
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Улица Пролетарской Диктатуры в Петербурге переименована в Лафонскую
6
"Калашников" презентовал концепт тяжелого мотоцикла
7
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама