Знарок: победа в Кубке открытия КХЛ придала СКА большой психологический импульс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Победа СКА над московским ЦСКА в матче за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) придала санкт- петербургскому клубу большой психологический импульс. Такое мнение журналистам высказал главный тренер СКА Олег Знарок.

В понедельник действующий обладатель Кубка Гагарина СКА со счетом 4:2 обыграл победителя регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошлого сезона ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Первая игра - это волнение, ошибки. Играли с очень хорошей командой, с приличным составом. Когда выигрываешь, это большой импульс в психологическом плане. Но это все равно ничего не значит - сезон очень длинный, и в любом случае в его конце мы будем давать ответы, как мы подготовились", - сказал Знарок.

В следующем матче СКА дома сыграет с братиславским "Слованом". Встреча состоится 23 августа.