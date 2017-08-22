FIS считает справедливым решение CAS об увеличении дисквалификации лыжницы Йохауг

ТАСС, 22 августа. Международная федерация лыжного спорта (FIS) считает справедливым решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне продлить дисквалификацию норвежской лыжницы Терезы Йохауг до 18 месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте FIS.

В феврале арбитражный комитет Норвежского антидопингового агентства дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. FIS обратилась в CAS с просьбой увеличить дисквалификацию Йохауг. В итоге CAS удовлетворил просьбу организации, норвежка дисквалифицирована на 18 месяцев начиная с 18 октября 2016 года. Срок ее дисквалификации истечет 18 апреля 2017 года, таким образом, лыжница не сможет принять участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

"FIS удовлетворена тем, что независимый орган имел возможность просматривать все факты этого дела и вынести беспристрастный вердикт, - говорится в сообщении. - Это обеспечило принятие справедливого решения для всех сторон".

В октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что клостебол содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. После этого врач сборной Норвегии ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке "Тур де Ски".