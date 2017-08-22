Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FIS считает справедливым решение CAS об увеличении дисквалификации лыжницы Йохауг

Спорт
22 августа, 15:19 UTC+3 ТАСС

Срок дисквалификации спортсменки был увеличен до 18 месяцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тереза Йохауг

Тереза Йохауг

© EPA/MIKE STURK

ТАСС, 22 августа. Международная федерация лыжного спорта (FIS) считает справедливым решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне продлить дисквалификацию норвежской лыжницы Терезы Йохауг до 18 месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте FIS.

В феврале арбитражный комитет Норвежского антидопингового агентства дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. FIS обратилась в CAS с просьбой увеличить дисквалификацию Йохауг. В итоге CAS удовлетворил просьбу организации, норвежка дисквалифицирована на 18 месяцев начиная с 18 октября 2016 года. Срок ее дисквалификации истечет 18 апреля 2017 года, таким образом, лыжница не сможет принять участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

"FIS удовлетворена тем, что независимый орган имел возможность просматривать все факты этого дела и вынести беспристрастный вердикт, - говорится в сообщении. - Это обеспечило принятие справедливого решения для всех сторон".

В октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что клостебол содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. После этого врач сборной Норвегии ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке "Тур де Ски".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
США отправили на Украину первую партию угля
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Источник: Серебренников не признает вину в организации хищения 68 млн рублей
7
Лукашенко поручил конструкторам создать суперкомбайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама