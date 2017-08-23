Гендиректор "Црвены Звезды" верит, что его клуб сможет пройти "Краснодар" в Лиге Европы

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Генеральный директор сербской "Црвены Звезды" Звездан Терзич верит в то, что клуб победит российский "Краснодар" по итогам двухматчевого противостояния в футбольной Лиге Европы. Об этом он сообщил ТАСС.

Ответная игра раунда плей-офф квалификации Лиги Европы пройдет в четверг в Белграде на стадионе "Райко Митич". Матч начнется в 22:00 мск. Первая встреча между клубами состоялась в Краснодаре 17 августа, российская команда победила со счетом 3:2.

"Если говорить о первом матче, то счет 2:3 нас устроил. Подобный результат всегда вызывает удовлетворенность, если игра проходит на выезде. На результат завтрашнего матча повлияет много различных факторов. Будет большая схватка, я верю в свою команду, ее успех и огромную поддержку наших фанатов", - заявил Терзич.

Победитель двухматчевого противостояния выступит в групповом турнире Лиги Европы - второго по значимости еврокубка.