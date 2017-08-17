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"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

Спорт
17 августа, 21:53 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 17, августа. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

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© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
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© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС
© Виталий Тимкив/ТАСС

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Российский "Краснодар" одержал победу над сербской "Црвеной Звездой" со счетом 3:2 в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Краснодаре.

В составе победителей мячи забили Иван Игнатьев (20-я минута), Виктор Классон (46) и Сергей Петров (67). У гостей отличились Славолюб Срнич (57) и Александр Пешич (71). На 66-й минуте Игнатьева на поле заменил лучший бомбардир чемпионата России двух последних лет Федор Смолов, впервые сыгравший в нынешнем сезоне. Форвард не играл в предыдущих матчах из-за травмы.

Ответная встреча состоится 24 августа в Белграде. Победитель двухматчевой серии выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.

"Краснодар" в четвертый раз выступает в Лиге Европы, каждый раз кубанская команда улучшала свои результаты. В прошлом сезоне "Краснодар" дошел до 1/8 финала, где уступил будущему финалисту - испанской "Сельте".

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