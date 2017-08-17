"Могло быть хуже": "Зенит" со счетом 0:1 проиграл "Утрехту" в квалификации Лиги Европы

УТРЕХТ /Нидерланды/, 17 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" уступил на выезде голландскому "Утрехту" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Сине-бело-голубые, несмотря на начало сезона, объяснили неудачу усталостью, а защитник Бранислав Иванович отметил, что команда могла пропустить и больше.

Встреча, которая прошла в Утрехте, завершилась поражением "Зенита" со счетом 0:1. Сине-бело-голубые не смогли создать ни одного по-настоящему опасного момента у чужих ворот, а единственный гол на 76-й минуте забил Закария Лабьяд.

"Мы не сыграли на уровне, которого ожидали. Это можно объяснить частично тем, что мы сыграли в воскресенье (против "Ахмата" в чемпионате России - прим. ТАСС), и времени для восстановления было недостаточно", - первое, что сказал главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции. Изначально встреча была запланирована на 17 августа, однако затем была перенесена на день раньше по требованию голландских правоохранительных органов, которые посчитали невозможным обеспечить безопасность сразу на двух играх в один день - в четверг "Аякс" примет норвежский "Русенборг".

Президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко также отметил, что команда играла на фоне усталости, но считает, что это не может служить оправданием. "Играли не очень быстро и академично", - сказал он.

"Был момент, когда мы начали контролировать игру, но потеряли несколько мячей и потеряли уверенность в себе", - поделился Иванович, единственный игрок "Зенита", согласившийся на общение с журналистами.

"Утрехт" был сильнее во всех аспектах

По словам главного тренера "Утрехта" Эрика тен Хага, его команда переиграла соперника во всех аспектах. "Главные факторы победы - сплоченная игра команды и хороший индивидуальный уровень. Защита сыграла очень хорошо, что позволило нейтрализовать "Зенит", хочу отметить скорость, с которой команда выходила из обороны в атаку. Командный дух проявился очень четко, такой настрой нужно постараться удержать и на следующие игры", - сказал он.

По мнению Ивановича, результат можно считать позитивным, учитывая ход матча. "Результат все же позитивный, потому что могли пропустить еще больше, и в ответной игре было бы еще тяжелее", - сказал он.

Ответная игра пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. "В ответном матче нам надо сыграть еще лучше, - заявил тен Хаг. - Хорошо, что выиграли, но почивать на лаврах не надо, надо трезво смотреть на ситуацию и готовиться к ответной игре".

Иванович уверен, что "Зениту" по силам отыграться в Санкт-Петербурге. "Думаю, ответная игра будет совсем другой, мы сыграем намного лучше. Даже если бы сегодня счет был 0:0, нам все равно нужно было бы забивать дома. Свежесть вернется, мы хорошо поработали на сборах, сейчас надо просто восстановиться", - считает он.

Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в групповой стадии второго по значимости еврокубка.