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"Зенит" проиграл "Утрехту" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Спорт
16 августа, 20:50 UTC+3 УТРЕХТ /Нидерланды/ 16, августа. /ТАСС

Единственный мяч на 76-й минуте забил Закария Лабьяд

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Игровой момент матча

Игровой момент матча

© EPA/JOEP LEENEN

УТРЕХТ /Нидерланды/, 16 августа. /ТАСС/. Российский "Зенит" проиграл голландскому клубу "Утрехт" со счетом 0:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Утрехте.

Мяч на 76-й минуте забил Закария Лабьяд.

В основном составе "Зенита" вышел аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер, который во вторник был заявлен для участия в Лиге Европы. Ранее в третьем раунде квалификации турнира команда Роберто Манчини обыграла израильский клуб "Бней Иегуда" (2:0, 0:1).

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в групповой стадии второго по значимости еврокубка.

Второй российский соискатель путевки в групповой турнир Лиги Европы "Краснодар" проведет в четверг домашнюю встречу с сербской "Црвеной Звездой".

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