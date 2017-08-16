"Зенит" проиграл "Утрехту" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

УТРЕХТ /Нидерланды/, 16 августа. /ТАСС/. Российский "Зенит" проиграл голландскому клубу "Утрехт" со счетом 0:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Утрехте.

Мяч на 76-й минуте забил Закария Лабьяд.

В основном составе "Зенита" вышел аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер, который во вторник был заявлен для участия в Лиге Европы. Ранее в третьем раунде квалификации турнира команда Роберто Манчини обыграла израильский клуб "Бней Иегуда" (2:0, 0:1).

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в групповой стадии второго по значимости еврокубка.

Второй российский соискатель путевки в групповой турнир Лиги Европы "Краснодар" проведет в четверг домашнюю встречу с сербской "Црвеной Звездой".