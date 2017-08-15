"Зенит" включил Краневиттера в заявку на матчи квалификации Лиги Европы с "Утрехтом"

ТАСС, 15 августа. Аргентинский полузащитник футбольного клуба "Зенит" Матиас Краневиттер вошел в заявку команды на оба матча Лиги Европы против голландского "Утрехта". Заявка петербургского клуба опубликована на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом" состоится в среду в Нидерландах. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.

О подписании четырехлетнего контракта Краневиттера с "Зенитом" было объявлено 8 августа. 24-летний полузащитник стал четвертым аргентинцем, перешедшим в петербургский клуб в летнее трансферное окно.

Краневиттер перешел в "Зенит" из мадридского "Атлетико". Сезон-2016/17 футболист на правах аренды провел в "Севилье", за которую сыграл 32 матча и отдал одну голевую передачу. За "Зенит" аргентинец провел два матча - 9 августа с "Уралом" (1:1) и 13 августа с "Ахматом" (4:0).