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"Зенит" включил Краневиттера в заявку на матчи квалификации Лиги Европы с "Утрехтом"

Спорт
15 августа, 17:53 UTC+3 ТАСС

Первый матч раунда плей-офф состоится в среду в Нидерландах, ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа

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Футболист "Зенита" Матиас Краневиттер

Футболист "Зенита" Матиас Краневиттер

© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 15 августа. Аргентинский полузащитник футбольного клуба "Зенит" Матиас Краневиттер вошел в заявку команды на оба матча Лиги Европы против голландского "Утрехта". Заявка петербургского клуба опубликована на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом" состоится в среду в Нидерландах. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.

О подписании четырехлетнего контракта Краневиттера с "Зенитом" было объявлено 8 августа. 24-летний полузащитник стал четвертым аргентинцем, перешедшим в петербургский клуб в летнее трансферное окно.

Краневиттер перешел в "Зенит" из мадридского "Атлетико". Сезон-2016/17 футболист на правах аренды провел в "Севилье", за которую сыграл 32 матча и отдал одну голевую передачу. За "Зенит" аргентинец провел два матча - 9 августа с "Уралом" (1:1) и 13 августа с "Ахматом" (4:0).

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