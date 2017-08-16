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"Зенит" начинает матчи с "Утрехтом" за выход в группу футбольной Лиги Европы

Спорт
16 августа, 0:23 UTC+3 УТРЕХТ /Нидерланды/ 16, августа. /ТАСС

Матч пройдет на стадионе "Галгенвард" в Утрехте, начало - 19:00 мск

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УТРЕХТ /Нидерланды/, 16 августа. /ТАСС/. "Зенит" сыграет в среду с клубом "Утрехт" из Нидерландов в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в групповой стадии второго по значимости еврокубка.

Заняв в прошлом сезоне третье место в чемпионате России, "Зенит" вновь выступает в Лиге Европы, начав с квалификации. В третьем раунде команда Роберто Манчини обыграла израильский клуб "Бней Иегуда" (2:0, 0:1), решающего преимущества добившись в первой гостевой игре. Накануне важного матча чемпионата России со "Спартаком" в ответной встрече с израильтянами Манчини выпустил на поле резервистов, и "Зенит" потерпел первое поражение в сезоне, которое, впрочем, позволило пробиться в следующую стадию.

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"Утрехт" - крепкий середняк чемпионата Нидерландов, который в прошлом сезоне занял четвертое место и сумел пробиться в Лигу Европы. Клуб из Утрехта ДОС в 1958 году даже выиграл чемпионат страны, нынешняя же команда образована в 1970 году после слияния нескольких городских коллективов. Главное достижение "Утрехта" - за почти 50 лет команда ни разу не выбывала из сильнейшего дивизиона, чем также могут похвастаться лишь гранды - "Аякс", ПСВ и "Фейенорд". Трижды "Утрехт" выигрывал Кубок Нидерландов.

Костяк "Утрехта" составляют легионеры, хотя выступают в команде и два опытных местных футболиста - защитник Эрик Брафхейд и полузащитник Урби Эмануэлсон. Едва ли не главной звездой "Утрехта" является главный тренер - 47-летний Эрик тен Хаг, который два сезона возглавлял вторую команду мюнхенской "Баварии".

В прошлую пятницу "Утрехт" успешно начал чемпионат страны, со счетом 3:0 победив в гостях "Ден Хаг". Два мяча забил новичок команды бельгиец Сирьел Дессерс, который пришел из клуба НАК (Бреда), еще один гол забил полузащитник Сандер ван де Стрек.

Готовы сыграть все, включая Нобоа

Манчини накануне встречи согласился, что "Утрехт" играет в "голландском" стиле в открытый футбол и много времени проводит в атаке. Итальянский специалист не исключил очередных изменений в составе и появления на поле эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа, который за "Зенит" еще не играл. Манчини заявил, что все 22 футболиста, прилетевшие в Нидерланды, готовы выйти на поле. Среди них - 22-летний центральный защитник Максим Карпов.

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"Зенит" уверенно лидирует в чемпионате России, набрав 16 очков в шести турах и забив 15 мячей. Александр Кокорин с пятью голами лидирует в споре бомбардиров, забивая практически в каждом матче. В воскресенье "Зенит" со счетом 4:0 разгромил "Ахмат", в этой встрече счет своим голам за команду из Петербурга открыл аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Его коллега по амплуа Матиас Краневиттер был заявлен для участия в Лиге Европы лишь во вторник.

Матч пройдет на стадионе "Галгенвард" в Утрехте, начало - 19:00 мск. Главным арбитром назначен Славко Винчич из Словении. Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт- Петербурге.

Остальные первые матчи плей-офф квалификации Лиги Европы состоятся в четверг. Второй российский соискатель путевки в групповой турнир "Краснодар" проведет домашнюю встречу с сербской "Црвеной Звездой".

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