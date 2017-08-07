УЕФА подтвердил, что первый матч плей-офф ЛЕ "Утрехт" - "Зенит" пройдет в Нидерландах

Велогонщица из Башкортостана Гареева выиграла критериум на СпартакиадеСпорт 7 августа, 16:09
"Сыр варить — не колбасу крутить": сложности и радости российских фермеровОбщество 7 августа, 16:06
УЕФА подтвердил, что первый матч плей-офф ЛЕ "Утрехт" - "Зенит" пройдет в НидерландахСпорт 7 августа, 16:05
Магнитогорский "Металлург" победил "Куньлунь" в матче предсезонного турнира в СочиСпорт 7 августа, 16:01
Монтаж металлоконструкций купола завершился на стадионе ЧМ-2018 "Самара-Арена"Спорт 7 августа, 15:58
Менеджер: прыгунья в длину Клишина после ЧМ выступит до конца сезона еще в трех турнирахСпорт 7 августа, 15:35
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликтаЭкономика и бизнес 7 августа, 15:32
CAS дисквалифицировал двукратного победителя Универсиад в спортивной ходьбе КривоваСпорт 7 августа, 15:31
Жители Урала смогут понаблюдать за лунным затмением, несмотря на облачностьНовости Урала 7 августа, 15:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом" пройдет в Нидерландах 16 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Изначально планировалось, что встреча пройдет в Нидерландах 17 августа, позднее клубы попросили перенести ее на 16-е число. Однако ранее в понедельник пресс-служба УЕФА сообщила ТАСС, что матч перенесен в Санкт-Петербург.
"Клубы обсудили между собой предстоящие матчи. В итоге первая встреча будет сыграна 16 августа, а ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 24 августа", - заявили в пресс- службе УЕФА.