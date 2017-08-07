УЕФА подтвердил, что первый матч плей-офф ЛЕ "Утрехт" - "Зенит" пройдет в Нидерландах

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом" пройдет в Нидерландах 16 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Изначально планировалось, что встреча пройдет в Нидерландах 17 августа, позднее клубы попросили перенести ее на 16-е число. Однако ранее в понедельник пресс-служба УЕФА сообщила ТАСС, что матч перенесен в Санкт-Петербург.

"Клубы обсудили между собой предстоящие матчи. В итоге первая встреча будет сыграна 16 августа, а ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 24 августа", - заявили в пресс- службе УЕФА.