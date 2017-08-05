"Утрехт" и "Зенит" попросили УЕФА перенести матч Лиги Европы с 17 на 16 августа

ТАСС, 5 августа. Голландский футбольный клуб "Утрехт" и российский "Зенит" обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с 17 на 16 августа. Об этом сообщается на официальном сайте "Утрехта".

Инициатором данного предложения является клуб из Нидерландов. В "Утрехте" считают неправильным, когда два голландских клуба играют одновременно домашние еврокубковые матчи. Поэтому в клубе считают целесообразным перенести матч на день раньше.

17 августа в Амстердаме запланирован первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Аяксом" и норвежским "Русенборгом".

В третьем квалификационном раунде "Зенит" оказался по сумме двух встреч сильнее израильского клуба "Бней Иегуда" (2:0 в гостях, 0:1 дома). "Утрехт" прошел польский "Лех" благодаря большему количеству голов на выезде (1:1 дома, 2:2 в гостях). Жеребьевка раунда плей-офф турнира прошла в пятницу.