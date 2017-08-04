"Милан" сыграет со "Шкендией" в раунде плей-офф Лиги Европы

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ТАСС, 4 августа. Итальянский футбольный клуб "Милан" сыграет с македонской "Шкендией" в раунде плей-офф Лиги Европы. Об этом стало известно в результате жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.
Также в раунде плей-офф македонский "Вардар" сыграет с турецким "Фенербахче", голландский "Аякс" - с норвежским "Русенборгом", хорватский "Осиек" - с австрийской "Аустрией", австрийский "Альтах" - с израильским "Маккаби" (Тель-Авив), белорусский БАТЭ - с украинской "Александрией", бельгийский "Брюгге" - с греческим АЕКом, португальский "Маритиму" - с украинским "Динамо", хорватское "Динамо" - с албанским "Скендербеу", болгарский "Лудогорец" - с литовской "Судувой", греческий "Панатинаикос" - с испанским "Атлетиком", кипрский "Аполлон" - с датским "Мидтьюлландом", словенский "Домжале" - с французским "Марселем", сербский "Партизан" - с венгерским "Видеотоном", исландский "Хабнарфьордюр" - с португальской "Брагой", английский "Эвертон" - с хорватским "Хайдуком", польская "Легия" - с молдавским "Шерифом", румынский "Вииторул" - с австрийским "Зальцбургом", чешская "Виктория Пльзень" - с кипрским АЕКом, греческий ПАОК - с шведским "Эстерсундом".
Первые матчи этой стадии пройдут 17 августа, ответные - 24 августа.