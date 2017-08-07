Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый матч Лиги Европы между "Зенитом" и "Утрехтом" пройдет в Санкт-Петербурге

Спорт
7 августа, 11:56 дата обновления: 7 августа, 13:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Изначально предполагалось, что первая встреча состоится в Утрехте 17 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Зенита"

Футболисты "Зенита"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между российским "Зенитом" и голландским "Утрехтом" пройдет в Санкт-Петербурге, а не в Нидерландах, как планировалось ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изначально предполагалось, что встреча пройдет в Утрехте 17 августа, а ответная игра - в Санкт-Петербурге 24 августа.

"Было принято решение поменять матчи местами, и теперь первый матч "Зенит" проведет дома", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

Как информирует официальный сайт УЕФА, встреча пройдет 17 августа, время начала матча не сообщается.

Смотрите также

"Утрехт" и "Зенит" попросили УЕФА перенести матч Лиги Европы с 17 на 16 августа

"Зенит" сыграет с "Утрехтом" в раунде плей-офф Лиги Европы

"Краснодар" сыграет с "Црвеной Звездой" в раунде плей-офф Лиги Европы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Футболисты "Рубина"
14
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
2
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
3
Новый вертолет Ми-28УБ планируют протестировать в Сирии
4
На сайте Кремля размещены в полном объеме фото- и видеоматериалы о поездке Путина в Сибирь
5
Ректор Крымского федерального университета написал заявление об увольнении
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама