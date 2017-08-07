Первый матч Лиги Европы между "Зенитом" и "Утрехтом" пройдет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между российским "Зенитом" и голландским "Утрехтом" пройдет в Санкт-Петербурге, а не в Нидерландах, как планировалось ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изначально предполагалось, что встреча пройдет в Утрехте 17 августа, а ответная игра - в Санкт-Петербурге 24 августа.

"Было принято решение поменять матчи местами, и теперь первый матч "Зенит" проведет дома", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

Как информирует официальный сайт УЕФА, встреча пройдет 17 августа, время начала матча не сообщается.