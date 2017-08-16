Манчини: "Зенит" имел мало времени для восстановления перед игрой Лиги Европы с "Утрехтом"

УТРЕХТ /Нидерланды/, 16 августа. /ТАСС/. Поражение "Зенита" от "Утрехта" в матче квалификации Лиги Европы можно объяснить недостаточным количеством времени для восстановления. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер российского футбольного клуба Роберто Манчини.

Первая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, которая прошла в среду в Утрехте, завершилась поражением "Зенита" со счетом 0:1.

"Мы не сыграли не уровне, который ожидали. Это можно объяснить частично тем, что мы сыграли в воскресенье (с "Ахматом" в чемпионате России - прим. ТАСС) и времени для восстановления было недостаточно, - объяснил результат Манчини. - Мы ждали сложную игру. В первой половине голландцы хорошо прессинговали, а во втором, к сожалению, мы допустили ошибки, которые привели к такому результату".

Планировалось, что матч пройдет 17 августа, однако позднее он был перенесен на день раньше. "Матч был перенесен, потому что полиция не согласилась обеспечивать безопасность на двух матчах в один день", - отметил итальянский специалист.

"У нас на данный момент четыре дня для подготовки к следующей игре (20 августа с "Амкаром" на выезде - прим. ТАСС). Должны сыграть еще одну игру, а там посмотрим, какая будет система на ответную игру, - также сказал Манчини. - У нас новая команда, костяк еще не сложился, много новых игроков. Мы на это обращаем внимание, но все равно стараемся побеждать в каждой игре".

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в групповой стадии второго по значимости еврокубка.