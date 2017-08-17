"Локомотив" получит €2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы сезона-2017/18

ТАСС, 17 августа. Московский футбольный клуб "Локомотив" гарантированно заработает €2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Победитель футбольной Лиги Европы сезона-2017/18 может получить максимально €15,71 млн в качестве призовых. Каждый участник группового этапа заработает по €2,6 млн, а также дополнительно по €360 тыс. за победу и по €120 тыс. - за ничью. За выход в 1/16 финала с первого места в группе клубы получат по €600 тыс., со второго - по €300 тыс. Участники 1/16 финала заработают по €500 тыс., 1/8 финала - по €750 тыс., 1/4 финала - по €1 млн, 1/2 финала - по €1,6 млн.

Победитель финала Лиги Европы заработает €6,5 млн, проигравший - €3,5 млн. Участники квалификации также получат призовые. Клубы, вышедшие в раунд плей-офф получат по €245 тыс.

В квалификации Лиги Европы сезона-2017/18 принимают участие два российских клуба. "Зенит" проиграл первый матч раунда плей-офф голландскому "Утрехту" со счетом 0:1. "Краснодар" примет сербскую "Црвену Звезду" в четверг. "Локомотив" выступит в групповом турнире Лиги Европы на правах обладателя Кубка России прошлого сезона.

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет 25 августа, финал Лиги Европы сезона-2017/18 состоится 16 мая во французском Лионе.