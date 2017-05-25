Times: Футболисты "Манчестер Юнайтед" получат £38 млн за победу в Лиге Европы

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МОСКВА 25 мая. /ТАСС/. Общая сумма призовых, которую получат футболисты английского "Манчестер Юнайтед" от клуба за победу в Лиге Европы, составит £38 миллионов. Об этом сообщает британская газета The Times.
В среду "Манчестер Юнайтед" в финале со счетом 2:0 победил голландский "Аякс" и впервые выиграл Лигу Европы. Победа в этом турнире гарантировала МЮ выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Как сообщает издание, согласно условиям нестандартной политики выплат в клубе благодаря попаданию в главный еврокубковый турнир футболисты команды, которые зарабатывают более 20 тысяч фунтов в неделю (22 человека), получат 25-процентную прибавку к зарплате.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне футболисты МЮ потеряли 25 процентов своей зарплаты из-за невыхода в Лигу чемпионов. Таким образом, повышение зарплаты не распространится на игроков, перешедших в команду летом 2016 года (Поля Погба, Генриха Мхитаряна, Эрика Байи и Златана Ибрагимовича), поскольку они не потеряли 25 процентов зарплаты в прошлом сезоне. Но в случае поражения в финале и очередного невыхода в Лигу чемпионов эти игроки также лишились бы 25 процентов своего заработка.
Таким образом, в сумме футболисты "Манчестера" получат £38 миллионов (более €43 млн) в качестве вознаграждения за победу в турнире. Также футболисты получат £1 млн в качестве призовых от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).