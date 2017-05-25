Футбол отошел на второй план: "Манчестер Юнайтед" впервые выиграл Лигу Европы

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Руслан Алиев/. Английский "Манчестер Юнайтед" в среду обыграл голландский "Аякс" со счетом 2:0 в финале Лиги Европы, посвятив первую победу в данном турнире жертвам теракта в Манчестере.

Авторами голов стали французский полузащитник Поль Погба и армянский нападающий Генрих Мхитарян.

Перед матчем состоялась минута молчания в память о погибших в результате теракта, который в понедельник произошел в Манчестере и унес жизни 22 человек. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.

"После событий в Манчестере футбол отходит на второй план"

Теракт в Манчестере не мог не сказаться на ситуации вокруг матча. В связи с произошедшим манкунианцы отменили предматчевую пресс-конференцию, а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил отказаться от проведения традиционной церемонии открытия финала. После игры очень многие футболисты "Манчестер Юнайтед" говорили о трагедии, а все игроки и тренерский штаб после матча сделали совместную фотографию на фоне баннера в поддержку жертв теракта.

В частности, французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба посвятил победу в финале жертвам теракта. "Я хочу посвятить этот трофей жертвам теракта. Такие страшные вещи происходят в мире, в Лондоне и Париже. Мы победили ради них", - сказал он журналистам.

Французского полузащитника поддержал испанский одноклубник Андер Эррера. "Проиграй мы сегодня, ничего страшного не случилось бы, ведь это всего лишь футбол. Ужасно то, что произошло в понедельник, - отметил Эррера. - Конечно, мы всего лишь футболисты, но у нас есть своя аудитория, мы призываем ее уважать мир и сделать все, чтобы он был".

Португальский наставник МЮ Жозе Моуринью отметил, что игрокам тяжело было выходить на поле после событий в Манчестере, а радость от победы в финале была неполноценной. "Было очень сложно играть после этой ужасной недели, - сказал он. - Я согласен с решением УЕФА играть финал, но такие вопросы, которые возвращают к трагедии в Манчестере, лишают нас радости от достижения. Если бы могли, мы бы обменяли этот кубок на то, чтобы вернуть все те человеческие жизни".

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни добавил, что после страшных событий в Манчестере футбол отходит на второй план. "Было приятно отпраздновать победу с болельщиками вместе, - сказал он. - После теракта, который унес жизни людей, футбол для всех нас отошел на второй план. Все наши мысли сейчас с теми, кто потерял своих любимых и пострадал в результате взрыва".

Историческая победа

Несмотря на свою богатую историю, манкунианский клуб впервые завоевал титул победителя Лиги Европы/Кубка УЕФА, став шестым лубом, которому удалось победить во всех крупнейших еврокубковых турнирах (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА). Ранее этого добивались "Аякс", английский "Челси", немецкая "Бавария", итальянский "Ювентус" и испанская "Барселона", которая никогда не выигрывала Кубок УЕФА/Лигу Европы, но трижды побеждала в Кубке Ярмарок, который предшествовал данным турнирам.

Главным же трофеем для "Манчестер Юнайтед" станет не кубок Лиги Европы, а место в групповом раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне. Кроме того, в нынешнем сезоне, который стал для португальца дебютным во главе клуба, МЮ стал обладателем Суперкубка Англии и Кубка английской лиги.

Однако Моуринью отмел все разговоры о том, что манкунинацы бились за победу в турнире лишь потому, что не смогли завоевать путевку в Лигу чемпионов через национальное первенство, заняв шестое место. По его словам, команда была нацелена на победу в турнире с самой первой игры и в итоге заслуженно завоевала титул.

54-летний Моуринью стал первым, кто в качестве главного тренера дважды выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы и дважды Лигу чемпионов. В 2003 году с португальским "Порту" он победил в Кубке УЕФА, а в 2004-м - в Лиге чемпионов. В 2010 году с итальянским "Интером" он выиграл Лигу чемпионов. Моуринью был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед" в конце мая прошлого года.

Кроме того, тренер стал самым возрастным наставником, выигравшим Лигу Европы, формат которой пришел на смену Кубку УЕФА в 2009 году. На момент прошедшего финала португальцу исполнилось 54 года и 118 дней.

Говоря о самом матче, Руни отметил, что, несмотря на счет, игра для его команды не была легкой, поскольку соперник создал предостаточно моментов. В то же время главный тренер "Аякса" Петер Бос раскритиковал своих футболистов за безликую игру. По его словам, матч был скучным, поскольку у обеих команд не было большого количества голевых моментов.