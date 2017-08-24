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Глава UFC Уайт считает, что Джонс завершит карьеру после второго допинг-скандала

Спорт
24 августа, 8:25 UTC+3 ТАСС

В среду стало известно, что 30-летний Джон Джонс второй раз в карьере провалил допинг-тест

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ТАСС, 24 августа. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джон Джонс завершит карьеру после того, как во второй раз в карьере провалил допинг-тест. Такое мнение высказал глава UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит портал MMAJunkie.

В среду стало известно, что 30-летний Джонс провалил допинг-тест. Проба, давшая положительный результат на туринабол, была сдана 28 июля, в преддверии боя против соотечественника Даниэля Кормье за чемпионский пояс. Поединок, который прошел 30 июля, завершился победой Джонса нокаутом в третьем раунде.

"Если все закончится дисквалификацией на два или три года, это может означать конец карьеры, - сказал Уайт. - Что ж, если мы говорим о его наследии, то это и есть конец карьеры. Полагаю, Кормье теперь будет чемпионом, единственный парень, кто смог побить его, это Джонс. Он - чемпион, если Джонс будет в итоге лишен пояса".

Согласно правилам организации, положительная допинг- проба на туринабол означает двухлетнюю дисквалификацию, если это первый допинг-случай для бойца. В случае повторения нарушения антидопинговых правил срок дисквалификации может быть увеличен до трех или четырех лет.

Это не первый допинг-скандал с участием Джонса, в июле 2016 года он был уличен в употреблении блокатора эстрогенов перед турниром UFC 200, соперником Джонса также должен был быть Кормье. В итоге Джонс был дисквалифицирован на один год.

Джонс считается одним из сильнейших бойцов организации в полутяжелой весовой категории, он провел 24 боя в смешанных единоборствах, победив в 23 из них (16 - досрочно). Еще один поединок против американца Мэтта Хэмилла завершился дисквалификацией Джонса за запрещенный удар локтем. В разное время его соперниками были бразильцы Маурисиу Руа, Гловер Тейшейра, швед Александр Густафссон, американцы Чейл Соннен и Райан Бейдер. Впервые завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в 2011 году и с тех пор провел восемь успешных защит титула (в итоге был лишен пояса из-за дисквалификации).

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