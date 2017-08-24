Прудников подписал контракт с футбольным клубом "Анжи"

ТАСС, 24 августа. Российский футболист Александр Прудников подписал контракт с махачкалинским "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт "Анжи" и 28-летнего нападающего рассчитан до конца сезона-2017/18. Ранее ТАСС сообщил, что Прудников близок к подписанию однолетнего соглашения с клубом из Махачкалы.

Прудников подписал контракт с "Анжи" в феврале 2017 года. После завершения прошлого сезона клуб не стал продлевать соглашение с игроком. Как ранее сообщил ТАСС источник близкий к клубу, это произошло из-за разногласий Прудникова с главным тренером команды Александром Григоряном. Григорян ушел в отставку 12 августа после поражения "Анжи" в матче с московским "Динамо" (1:3).

Нападающий провел в составе махачкалинской команды в чемпионате России сезона-2016/17 десять матчей и забил три мяча.