Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прудников подписал контракт с футбольным клубом "Анжи"

Спорт
24 августа, 18:04 UTC+3 ТАСС

Контракт "Анжи" и 28-летнего нападающего рассчитан до конца сезона-2017/18

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 августа. Российский футболист Александр Прудников подписал контракт с махачкалинским "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт "Анжи" и 28-летнего нападающего рассчитан до конца сезона-2017/18. Ранее ТАСС сообщил, что Прудников близок к подписанию однолетнего соглашения с клубом из Махачкалы.

Прудников подписал контракт с "Анжи" в феврале 2017 года. После завершения прошлого сезона клуб не стал продлевать соглашение с игроком. Как ранее сообщил ТАСС источник близкий к клубу, это произошло из-за разногласий Прудникова с главным тренером команды Александром Григоряном. Григорян ушел в отставку 12 августа после поражения "Анжи" в матче с московским "Динамо" (1:3).

Нападающий провел в составе махачкалинской команды в чемпионате России сезона-2016/17 десять матчей и забил три мяча.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
2
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
Сбербанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 9,5-10%
7
"КиберБеркут" утверждает, что на Украине действуют американские биологические лаборатории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама