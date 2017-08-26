Слуцкий: для "Халла" было важно одержать первую "сухую" победу

Слуцкий: для "Халла" было важно одержать первую "сухую" победуСпорт 26 августа, 2:21
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ТАСС, 26 августа. Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий считает важным, что его команде удалось одержать первую победу без пропущенных голов под его руководством. Слова российского специалиста приводит пресс-служба "Халла".
В пятницу "Халл" победил "Болтон" со счетом 4:0 в домашнем матче пятого тура Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии.
"Мы показали хороший футбол, забили четыре мяча. Это был наш первый "сухой" матч, так что все хорошо. Мы забили первыми, из-за этого получили много свободного пространства в атаке и использовали его. Было важно отыграть "на ноль", у нас в активе есть крупная победа со счетом 4:1, а также несколько поражений, но не было "сухого" матча", - сказал Слуцкий.
Встреча с "Болтоном" стала шестым официальным матчем для "Халла" под руководством Слуцкого. Команда одержала две победы, одну встречу свела вничью и трижды проиграла.
"Халл" после пяти туров имеет в активе семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре клуб 8 сентября в гостях сыграет с "Дерби Каунти".