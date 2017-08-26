Слуцкий: для "Халла" было важно одержать первую "сухую" победу

ТАСС, 26 августа. Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий считает важным, что его команде удалось одержать первую победу без пропущенных голов под его руководством. Слова российского специалиста приводит пресс-служба "Халла".

В пятницу "Халл" победил "Болтон" со счетом 4:0 в домашнем матче пятого тура Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии.

"Мы показали хороший футбол, забили четыре мяча. Это был наш первый "сухой" матч, так что все хорошо. Мы забили первыми, из-за этого получили много свободного пространства в атаке и использовали его. Было важно отыграть "на ноль", у нас в активе есть крупная победа со счетом 4:1, а также несколько поражений, но не было "сухого" матча", - сказал Слуцкий.

Встреча с "Болтоном" стала шестым официальным матчем для "Халла" под руководством Слуцкого. Команда одержала две победы, одну встречу свела вничью и трижды проиграла.

"Халл" после пяти туров имеет в активе семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре клуб 8 сентября в гостях сыграет с "Дерби Каунти".