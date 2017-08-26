Российские пятиборцы остались без медалей в личном первенстве на чемпионате мира в Каире

ТАСС, 26 августа. Мужская сборная России по современному пятиборью не смогла завоевать медалей в личном первенстве на чемпионате мира в Каире.

Лидер сборной России Александр Лесун, который является олимпийским чемпионом 2016 года, занимал промежуточное первое место после первого вида - фехтования. Перед второй дисциплиной (плавание) он принял решение сняться с турнира из-за проблем со здоровьем.

Илья Фролов стал лучшим из россиян, заняв восьмое место, он набрал 1362 очка. Кирилл Беляков, который шел третьим перед последним видом ("комбайн" - бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета), стал 15-м (1339). Александр Савкин не сумел выйти в финал.

Золото завоевал южнокорейский спортсмен Цзюн Цзин Хва (1400). Второе место занял венгр Роберт Каса (1393). Бронзу выиграл литовец Юстинас Киндерис (1382).

Чемпионат мира в Каире завершится 28 августа.