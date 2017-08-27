Россияне Тищенко и Егоров вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

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ТАСС, 27 августа. Российские боксеры Евгений Тищенко и Василий Егоров одержали победы в поединках 1/8 финала чемпионата мира. Турнир проходит в Гамбурге.
В весовой категории до 48 кг Егоров был сильнее австралийца Алекса Винвуда единогласным решением судей, а Тищенко (весовая категория до 91 кг) раздельным решением победил колумбийца Дейвиса Хулио Бланко. В следующем раунде Егоров 29 августа встретится с казахстанцем Жомартом Ержаном, Тищенко - с новозеландцем Давидом Нийка.
Два других россиянина Виталий Дунайцев (до 64 кг) и Петр Хамуков (до 75 кг) в своих поединках проиграли и завершили выступление на чемпионате мира. Оба уступили раздельным решением судей. Дунайцев - американцу Фрейдису Рохасу, Хамуков - колумбийцу Хорхе Вивасу Паласиосу.
Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года, а также действующим чемпионом мира. Егоров - серебряный призер чемпионата мира 2015 года. Дунайцев в 2015 году на чемпионате мира в Дохе завоевал золото. Хамуков - чемпион Европы 2015 года.
Чемпионат мира по боксу завершится 2 сентября.