Россиянка Сливенко получит золото ОИ-2008 после отклонения апелляции китайских штангисток

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ТАСС, 28 августа. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию китайских тяжелоатлеток Цао Лэй и Лю Чуньхун на лишение золотых медалей Олимпиады 2008 года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Таким образом, золото Цао Лэй должно перейти к россиянке Оксане Сливенко, которая показала второй результат в весовой категории до 69 кг.
В январе Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о дисквалификации спортсменок и лишении их золотых наград. В пробах китаянок были обнаружены стимуляторы гормона роста. Цао Лэй завоевала золото в весовой категории до 75 кг, Лю Чуньхун победила в весе до 69 кг.
В общей сложности в ходе перепроверок МОК были выявлены запрещенные вещества у более, чем 100 спортсменов, выступавших на ОИ-2008 и ОИ-2012. Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).