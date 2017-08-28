Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Сливенко получит золото ОИ-2008 после отклонения апелляции китайских штангисток

Спорт
28 августа, 12:17 UTC+3 ТАСС

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию китаянки Цао Лэй, которая стала чемпионкой Игр в Пекине, Оксана Сливенко показала второй результат и теперь получит золото

Поделиться
Материал из 1 страницы
Цао Лэй

Цао Лэй

© EPA/RUNGROJ YONGRIT

ТАСС, 28 августа. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию китайских тяжелоатлеток Цао Лэй и Лю Чуньхун на лишение золотых медалей Олимпиады 2008 года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Таким образом, золото Цао Лэй должно перейти к россиянке Оксане Сливенко, которая показала второй результат в весовой категории до 69 кг. 

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о дисквалификации спортсменок и лишении их золотых наград. В пробах китаянок были обнаружены стимуляторы гормона роста. Цао Лэй завоевала золото в весовой категории до 75 кг, Лю Чуньхун победила в весе до 69 кг.

В общей сложности в ходе перепроверок МОК были выявлены запрещенные вещества у более, чем 100 спортсменов, выступавших на ОИ-2008 и ОИ-2012. Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

Смотрите также

Трое спортсменов провалили допинг-тесты на ЧМ-2017 по легкой атлетике

Fancy Bears опубликовали данные о положительных допинг-пробах 150 футболистов в 2015 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Дагестане
5
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
6
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама