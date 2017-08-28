Футболист киевского "Динамо" Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию"

ТАСС, 28 августа. Нападающий киевского футбольного клуба "Динамо" Андрей Ярмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии". Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Сумма трансфера не оглашается, по данным СМИ она составила €25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

"Я очень благодарен "Динамо" за осуществление мечты, мне предоставили возможность перейти в большой европейский клуб. Я буду работать на каждой тренировке, чтобы помочь "Боруссии" в достижении высоких целей", - сказал 27-летний футболист.

Ярмоленко является трехкратным чемпионом Украины и двукратным обладателем Кубка Украины. В прошедшем сезоне нападающий провел 36 матчей за клуб, в которых забил 19 голов. Также в активе Ярмоленко 29 голов в 69 матчах за сборную Украины.