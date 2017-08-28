Футболист киевского "Динамо" Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию"

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ТАСС, 28 августа. Нападающий киевского футбольного клуба "Динамо" Андрей Ярмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии". Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Сумма трансфера не оглашается, по данным СМИ она составила €25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
"Я очень благодарен "Динамо" за осуществление мечты, мне предоставили возможность перейти в большой европейский клуб. Я буду работать на каждой тренировке, чтобы помочь "Боруссии" в достижении высоких целей", - сказал 27-летний футболист.
Ярмоленко является трехкратным чемпионом Украины и двукратным обладателем Кубка Украины. В прошедшем сезоне нападающий провел 36 матчей за клуб, в которых забил 19 голов. Также в активе Ярмоленко 29 голов в 69 матчах за сборную Украины.