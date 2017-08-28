Мутко: Загорулько и в 75 лет является одним из самых успешных тренеров в легкой атлетике

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский тренер по легкой атлетике Евгений Загорулько и в 75 лет остается одним из самых успешных тренеров в своем виде спорта. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Евгений Петрович Загорулько воспитал для отечественной легкой атлетики еще одного первоклассного спортсмена. Данил Лысенко в свои 20 лет уже стал одним из мировых лидеров в прыжках в высоту, он завоевал серебро чемпионата мира на своем первом взрослом международном старте. Я не помню, чтобы кому-то еще удавалось сделать подобное", - сказал Мутко.

"В этом ошеломительном выступлении большая заслуга его наставника - Евгения Загорулько, у которого пару дней назад был день рождения. Я от всей души поздравляю его с 75-летием, этот человек навсегда вошел в историю легкой атлетики как один из самых успешных тренеров мира. Вспомните, победительницей первого чемпионата мира, который проходил в 1983 году, стала подопечная Загорулько Тамара Быкова. Среди его воспитанников четыре олимпийских чемпиона, уверен, что Лысенко также по силам выиграть золото Олимпиады", - добавил вице-премьер.

В воскресенье серебряный призер чемпионата мира 2017 года в Лондоне Лысенко занял второе место на турнире в Германии, взяв планку на высоте 2,38 метра, что является его личным рекордом. Свой предыдущий лучший результат он превзошел на четыре сантиметра.

Загорулько - заслуженный тренер СССР и РФ. Он начал работать тренером с 1967 года, в 1976-м был привлечен к работе в качестве наставника прыгунов в высоту в сборную СССР по легкой атлетике. Олимпиада 1980 года в Москве стала первым крупным международным турниром в его карьере. С 1983 года Загорулько занимает пост старшего тренера национальной команды по прыжкам в высоту.

Среди его воспитанников - олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008), Анна Чичерова (2012), чемпионы миры Тамара Быкова (1983), Вячеслав Воронин (1999), чемпионы Европы Денис Капустин (1994), Александр Шустов (2010) и многие другие победители и призеры международных и всероссийских соревнований.