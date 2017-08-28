Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: Загорулько и в 75 лет является одним из самых успешных тренеров в легкой атлетике

Спорт
28 августа, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Вице-премьер РФ заявил, что тренер навсегда вошел в историю этого вида спорта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский тренер по легкой атлетике Евгений Загорулько и в 75 лет остается одним из самых успешных тренеров в своем виде спорта. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Евгений Петрович Загорулько воспитал для отечественной легкой атлетики еще одного первоклассного спортсмена. Данил Лысенко в свои 20 лет уже стал одним из мировых лидеров в прыжках в высоту, он завоевал серебро чемпионата мира на своем первом взрослом международном старте. Я не помню, чтобы кому-то еще удавалось сделать подобное", - сказал Мутко.

Смотрите также

Прыгун в высоту Лысенко стал вторым с личным рекордом на турнире в Эберштадте

Тренер: легкоатлет Лысенко уже способен брать высоту 2,40 метра

"В этом ошеломительном выступлении большая заслуга его наставника - Евгения Загорулько, у которого пару дней назад был день рождения. Я от всей души поздравляю его с 75-летием, этот человек навсегда вошел в историю легкой атлетики как один из самых успешных тренеров мира. Вспомните, победительницей первого чемпионата мира, который проходил в 1983 году, стала подопечная Загорулько Тамара Быкова. Среди его воспитанников четыре олимпийских чемпиона, уверен, что Лысенко также по силам выиграть золото Олимпиады", - добавил вице-премьер.

В воскресенье серебряный призер чемпионата мира 2017 года в Лондоне Лысенко занял второе место на турнире в Германии, взяв планку на высоте 2,38 метра, что является его личным рекордом. Свой предыдущий лучший результат он превзошел на четыре сантиметра.

Загорулько - заслуженный тренер СССР и РФ. Он начал работать тренером с 1967 года, в 1976-м был привлечен к работе в качестве наставника прыгунов в высоту в сборную СССР по легкой атлетике. Олимпиада 1980 года в Москве стала первым крупным международным турниром в его карьере. С 1983 года Загорулько занимает пост старшего тренера национальной команды по прыжкам в высоту.

Среди его воспитанников - олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008), Анна Чичерова (2012), чемпионы миры Тамара Быкова (1983), Вячеслав Воронин (1999), чемпионы Европы Денис Капустин (1994), Александр Шустов (2010) и многие другие победители и призеры международных и всероссийских соревнований.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
3
Биография Юлии Липницкой
4
В Госдуме сообщили о сокращении в мире числа русскоговорящих
5
Жена главы Татарстана возглавила рейтинг Forbes самых богатых жен госслужащих РФ
6
Bloomberg: ущерб от шторма "Харви" может достичь $30 млрд
7
АФК "Система" снова объявила о техническом дефолте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама