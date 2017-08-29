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Могилевец пропускает тренировку сборной России во второй день сбора

Спорт
29 августа, 11:44 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Футболист пропускает тренировку из-за перегрузочных явлений в области коленного сустава

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Павел Могилевец (слева)

Павел Могилевец (слева)

© Петр Ковалев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник сборной России Павел Могилевец пропускает тренировку команды во второй день учебно-тренировочного сбора перед товарищеским матчем с "Динамо", которая проходит в Новогорске. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

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Как сообщается в Twitter национальной команды, футболист пропускает тренировку из-за перегрузочных явлений в области коленного сустава. "Сейчас Могилевец проходит физиотерапевтическое лечение на базе в Новогорске, благо имеющаяся аппаратура позволяет делать это на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Тренировочный сбор национальной команды начался в понедельник. Второе занятие проходит на поле учебно-тренировочной базы клуба "Динамо". К сборной присоединился вратарь Андрей Лунев, пропустивший первый день из-за проблем с коленом. После общей разминки защитник Владимир Гранат приступил к занятию по индивидуальной программе, а через 30 минут после начала тренировки покинул ее.

На этот учебно-тренировочный сбор главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не вызывавшиеся или приглашавшиеся нерегулярно.

3 сентября сборная проведет товарищеский матч с московским "Динамо", который состоится на "Арене-Химки".

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