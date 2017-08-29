Матчи первого круга US Open с участием десяти россиян перенесены на среду из-за ливня

ТАСС, 29 августа. Матчи первого круга Открытого чемпионата США по теннису, в которых примут участие российские игроки, перенесены с 29 на 30 августа из-за многочасового ливня. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Переносу подлежат все матчи, которые были запланированы для проведения на внешних кортах, в том числе встречи с участием Евгении Родиной, Светланы Кузнецовой, Дарьи Касаткиной, Михаила Южного, Андрея Кузнецова, Софьи Жук, Андрея Рублева, Анастасии Павлюченковой и поединок между Еленой Весниной и Анной Блинковой.

Не подлежат переносу только матчи на центральном корте.

US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема. Завершится турнир 10 сентября.