Матчи первого круга US Open с участием десяти россиян перенесены на среду из-за ливня

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ТАСС, 29 августа. Матчи первого круга Открытого чемпионата США по теннису, в которых примут участие российские игроки, перенесены с 29 на 30 августа из-за многочасового ливня. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Переносу подлежат все матчи, которые были запланированы для проведения на внешних кортах, в том числе встречи с участием Евгении Родиной, Светланы Кузнецовой, Дарьи Касаткиной, Михаила Южного, Андрея Кузнецова, Софьи Жук, Андрея Рублева, Анастасии Павлюченковой и поединок между Еленой Весниной и Анной Блинковой.
Не подлежат переносу только матчи на центральном корте.
US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема. Завершится турнир 10 сентября.