Путин поздравил гимнастку Селезневу с золотой медалью Универсиады в Тайбэе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил победительницу XXIX Всемирной летней универсиады 2017 года в Тайбэе в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнении с мячом Екатерину Селезневу. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.

"Вы отлично выступили в Тайбэе, стали чемпионкой в упражнении с мячом. Этот успех - Ваша большая личная победа и весомый вклад в продолжение лучших традиций отечественной школы художественной гимнастики", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал спортсменке не останавливаться на достигнутом и всегда добиваться поставленных целей.

Россиянка Екатерина Селезнева выиграла соревнования по художественной гимнастике в упражнениях с мячом на Универсиаде в Тайбэе, заработав 17,000 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Юлия Бравикова (16,750). Третьей стала представительница Белоруссии Мария Трубач (16,450).

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко