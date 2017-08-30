Путин поздравил гимнастку Селезневу с золотой медалью Универсиады в Тайбэе

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил победительницу XXIX Всемирной летней универсиады 2017 года в Тайбэе в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнении с мячом Екатерину Селезневу. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.
"Вы отлично выступили в Тайбэе, стали чемпионкой в упражнении с мячом. Этот успех - Ваша большая личная победа и весомый вклад в продолжение лучших традиций отечественной школы художественной гимнастики", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал спортсменке не останавливаться на достигнутом и всегда добиваться поставленных целей.
Россиянка Екатерина Селезнева выиграла соревнования по художественной гимнастике в упражнениях с мячом на Универсиаде в Тайбэе, заработав 17,000 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Юлия Бравикова (16,750). Третьей стала представительница Белоруссии Мария Трубач (16,450).
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